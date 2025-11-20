"해피오더에 신한 계좌 연결하면 케이크 30% 할인"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행은 20일부터 다음 달 21일까지 '해피 계좌결제' 서비스를 이용해 해피오더 앱 입점 브랜드의 크리스마스 케이크를 사전예약하는 고객을 대상으로 최대 30%의 할인 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

해피 계좌결제 서비스는 해피오더 앱에서 사용할 수 있는 계좌 기반 간편결제 서비스다. 신한은행 계좌를 최초 1회 등록하면 이후 별도 인증 절차 없이 결제가 가능하다.

이번 이벤트 기간 파리바게트, 배스킨라빈스, 파스쿠찌 등이 입점한 해피오더 앱에서 크리스마스 케이크를 사전 예약하면 ▲케이크 금액 20% 즉시 할인 ▲구매 금액의 최대 10% 해피포인트 적립 ▲추가 5000원 즉시 할인 혜택(1인 1회)을 제공한다.

크리스마스 케이크가 아니더라도 이벤트 기간 중 해피 계좌결제 서비스를 처음 이용하는 고객은 해피오더 앱 내 모든 상품 결제 시 ▲최대 10% 해피포인트 적립 ▲5000원 즉시 할인을 동일하게 받을 수 있다. 이벤트 종료 후에도 해피 계좌결제 이용 고객에게 최대 6% 해피포인트 상시 적립 혜택을 제공할 예정이다.





신한은행 관계자는 "고객들이 크리스마스 케이크를 보다 합리적인 가격으로 즐길 수 있도록 사전예약 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 일상 속에서 유용하게 활용할 수 있는 다양한 제휴 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

