핀산협, 코리아 핀테크 위크서 '핀테크 커넥팅 데이' 개최

캐주얼 피칭·글로벌 네트워킹…업계 교류 활성화

금융기관, 亞핀테크연합, 투자사 등 200여명 참석

한국핀테크산업협회는 오는 26일 국내 최대 핀테크 박람회 코리아 핀테크 위크 2025에서 핀테크 커넥팅 데이를 개최한다고 20일 밝혔다.

지난해 열린 코리아 핀테크 위크 2024 핀테크 커넥팅 데이 현장 모습. 핀산협

올해로 7회째를 맞은 코리아 핀테크 위크 2025는 금융위원회가 주최하는 핀테크 행사다. 26~28일 사흘간 서울 강남구 양재동 aT센터에서 열린다.

행사 주제는 '핀테크×인공지능(AI), 금융에 취향을 더하다'다. AI와 핀테크의 융합이 금융 산업의 패러다임을 어떻게 바꾸고 금융의 새 가능성을 어떻게 실현해 나갈지를 모색한다.

핀산협은 행사 첫날 핀테크 커넥팅 데이를 진행한다. 핀테크 커넥팅 데이는 핀테크 기업, 금융기관, 투자사, 기자 등 200여명이 참여하는 네트워킹 행사다.

핀테크 기업이 자사 서비스를 소개하는 기업 캐주얼 피칭 세션을 진행한다. 협회 회원사 중 유망 핀테크 기업 11개사가 참여해 5분간 발표한다.

이어지는 네트워킹 세션에서는 핀테크 기업, 금융기관, 투자사, 해외 벤처캐피탈(VC) 등이 참여해 정보 교류, 기술 제휴, 투자 유치 논의를 한다.

아울러 핀산협은 금융위와 협력해 기업 기술과 사업 모델을 소개하는 '테크파인더 쇼케이스'와 개별 부스에서 해외 VC에 기술을 보여주는'VC 투자 페스티벌' 등을 운영한다.





이근주 핀산협회장은 "AI 기반 핀테크 혁신이 국내 금융산업 전반에 깊이 스며드는 지금 업계 간 실질적 연결과 협업이 무엇보다 중요하다"며 "핀테크 커넥팅 데이가 기업이 새 기회와 함께 성장하는 생태계를 만드는 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

