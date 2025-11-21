본문 바로가기
칠성사이다, 100% 재생 플라스틱 '페트병' 쓴다

임혜선기자

입력2025.11.21 11:00

롯데칠성음료, 칠성사이다에 재생 원료 사용
연간 2200t 플라스틱·2900t 탄소 배출량 감축 예상

롯데칠성음료는 칠성사이다가 대한민국 최초로 재생 플라스틱 원료 100%를 사용한 칠성사이다 500㎖ 페트병을 출시했다. 롯데칠성음료는 환경부 '자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률' 본격 시행에 앞서 선제적으로 대응하고자 이번 제품을 기획했다.


롯데칠성음료는 칠성사이다 500㎖ 페트병에 재생 플라스틱 원료 100%를 사용함으로써 연간 약 2200t의(2024년 칠성사이다 500㎖ 판매량 기준) 플라스틱과 약 2900t의 탄소 배출량을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.


칠성사이다, 100% 재생 플라스틱 '페트병' 쓴다 100% 재생 MR-PET 칠성사이다. 롯데칠성음료 제공.
또한, 이번에 출시되는 칠성사이다 500㎖ 페트 제품은 라벨과 용기 디자인도 일부 변경된다. 제품 라벨에는 재생 원료 100% 적용을 표현하기 위해 '100%RECYCLED BOTTLE(기업자가마크)'이라고 표기됐다. 기존 페트병 하단의 둥근 모양에서 양각으로 무늬를 넣은 각진 타입의 진취적인 디자인을 적용해 세련미를 더했으며 그립(Grip)감도 개선돼 사용자들의 편의성도 함께 고려됐다.


롯데칠성음료는 광고를 통해 국내 대표 사이다 브랜드인 칠성사이다가 미래 세대를 위해 지구를 배려하는 행보를 알렸다. 광고는 맨 처음 날아오르는 리드 버드(Lead bird)에 뒤이어 수많은 철새가 함께 날아가는 '철새 편'과 물속으로 처음 뛰어든 펭귄에 뒤따라 다 같이 뛰어드는 펭귄 무리의 모습을 담은 '펭귄 편'을 통해 '최초가 모두를 바꾼다'는 메시지를 담고 있다.


롯데칠성음료의 칠성사이다가 처음 출시된 것은 1950년 5월 9일이다. 반세기가 넘도록 변함없이 전국민적 사랑을 받는 칠성사이다의 '칠성'이라는 이름은 창업주 7명의 성씨가 다르다는데 착안해 일곱 가지 성씨인 칠성(七姓)으로 작명하려 했으나, 회사의 영원한 번영을 다짐하는 의미에서 제품명에 별을 뜻하는 칠성(七星)을 넣게 됐다.


젊은 세대에게도 칠성사이다의 존재감은 확실하다. 갑갑한 상황이 시원하고 통쾌하게 풀렸을 때 또는 주변 눈치 탓에 쉽게 하지 못 하는 말을 정확하게 표현했을 때 그런 상황을 두고 이들은 '사이다'라고 표현한다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

