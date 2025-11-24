본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"IT업계 관행상 프로젝트 끝나면 퇴사" 주장한 회사…법원 "부당해고"

염다연기자

입력2025.11.24 07:00

수정2025.11.24 07:25

시계아이콘00분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

프로젝트 철수 후 무급대기→퇴사 통보
재판부 "일방적 근로관계 종료, 위법"

프로젝트가 끝나면 퇴사하는 것이 업계 관행이라며 정규직 직원을 내보낸 IT 업체의 조치가 부당해고라는 법원 판단이 나왔다.

"IT업계 관행상 프로젝트 끝나면 퇴사" 주장한 회사…법원 "부당해고"
AD

24일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정12부(강재원 부장판사)는 최근 A씨가 중앙노동위원회위원장을 상대로 낸 '부당해고 구제 재심판정 취소' 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다.


2023년 IT 업체인 B사에 입사한 A씨는 한 프로젝트에 투입돼 근무했다. 이후 회사는 지난해 2월6일 A씨에게 "해당 프로젝트에서 철수하고 다른 사업권·프로젝트 투입을 검토하겠다"고 통보했고, 같은 달 14일 "새로운 프로젝트 투입은 3월20일~4월8일 사이로 결정될 예정이므로 그때까지 정직 처리한다"고 안내했다.


그러나 회사는 3월 "정직된 상태에서 그대로 퇴사하기로 결정됐다"며 A씨에게 일방적으로 퇴사를 통보했다. A씨는 부당해고라며 서울지노위와 중앙노동위에 구제 신청을 했지만 두 기관은 "해고가 아니라 프로젝트 철수로 인한 퇴사"라며 모두 기각했다.


법원 판단은 달랐다. 재판부는 "A씨가 2월6일 자진 퇴사 의사를 밝혔다는 회사의 주장을 인정할 증거가 없다"고 지적했다. 당시 통화 녹취록 등에 따르면 오히려 회사가 먼저 프로젝트 철수와 다른 투입처 배치를 제시했고, 양측이 계속해서 근로관계 지속을 전제로 논의를 이어온 점을 확인했다.


또 회사가 주장한 '퇴사 합의' 역시 인정되지 않았다. 재판부는 정직 처리 과정에서 A씨가 퇴사를 거부하고 휴직 가능 여부를 문의한 점, 회사 측이 "원래 퇴사가 맞지만 재고해 보겠다"고 발언한 정황 등을 근거로 퇴사 합의가 있었다고 보기 어렵다고 판단했다.


아울러 재판부는 B사가 내세운 "IT 업계 관행상 프로젝트 종료 시 근로관계도 종료된다"는 주장도 받아들이지 않았다. 양측이 맺은 계약은 기간의 정함이 없는 정규직 근로계약으로, 그러한 묵시적 조건이 포함됐다고 볼 수 없다는 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

재판부는 "B사가 돌연 원고에게 퇴사 결정을 통보한 것은 근로자의 의사와 관계없이 사용자가 일방적으로 근로관계를 종료시키는 해고에 해당한다"며 "참가인이 원고에게 한 해고는 부당해고임에도 부당해고에 해당하지 않는다고 본 이 사건 재심판정은 위법하다"고 판시했다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기