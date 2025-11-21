본문 바로가기
서울과기대, 남양주시와 첨단산업 생태계 구축 협력

최영찬기자

입력2025.11.21 14:20

서울과학기술대학교는 경기 남양주시와 산업생태계 대전환과 첨단산업 유치 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

서울과학기술대학교-남양주시 첨단산업 유치 협력 업무협약식. 서울과학기술대학교
지난 18일 진행된 협약식에는 김동환 서울과기대 총장과 주광덕 남양주시장을 비롯해 강승준 서울과기대 대외국제부총장, 김동호 산학협력단장, 이계문 남양주도시공사 사장, 김상수 남양주시 미래도시추진단장 등이 참석했다.


이번 협약에 따라 양 기관은 왕숙 도시첨단산업단지를 중심으로 한 첨단산업 유치에 나서며, 첨단산업 인프라 구축을 위한 R&D·창업·연구 시설 입주에도 협력한다.


또 전문인재 양성, 지역 기반 맞춤형 일자리 연계 등 고용 분야에서도 협력 체계를 구축해 연구와 창업, 고용이 연결되는 산업생태계를 만들어 나갈 계획이다.


이번 협약은 남양주시가 추진하는 '슈퍼성장 시대 첨단산업 허브도시' 실현을 위한 산·관·학 협력의 출발점으로, 미래형 산업도시 조성을 위한 혁신 동맹의 의미를 갖는다고 양측은 설명했다.


김동환 서울과기대 총장은 "서울과학기술대학교의 인재와 연구 역량을 바탕으로 남양주시와 지속 가능한 혁신 협력 관계를 이어가겠다"며 "이번 협약이 산·관·학 상생의 모범 사례가 될 것"이라고 말했다.


주광덕 시장도 "서울과학기술대학교는 AI·반도체·첨단 모빌리티·에너지 등 다양한 첨단 학과와 R&D, 창업, 산학연 협력 프로그램을 보유한 혁신대학"이라며 "이번 협약을 통해 왕숙 도시첨단산업단지 내 기술 혁신과 기업 성장, 인재 양성이 선순환하는 혁신 생태계가 실현될 것으로 기대된다"고 전했다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
