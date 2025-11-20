본문 바로가기
포스코인터, 인니 대형 팜기업 1.3兆에 인수…'풀 밸류체인' 완성

전영주기자

입력2025.11.20 13:29

'삼푸르나 아그로' 경영권 확보
서울 면적 2배 규모 농장 보유
GS칼텍스와 현지 정제공장 설립
종자 개발부터 생산까지 가능

포스코인터내셔널이 1조3000억원을 투입해 인도네시아 플랜테이션 기업 '삼푸르나 아그로(Sampoerna Agro)'를 인수하면서 서울 면적의 2배가 넘는 농장을 보유하게 됐다. 이날 현지 팜유(Palm oil) 정제공장을 준공했는데, 팜 종자 개발부터 바이오연료의 원료가 되는 팜유 생산까지 밸류체인(가치사슬)을 완성하게 됐다.


포스코인터, 인니 대형 팜기업 1.3兆에 인수…'풀 밸류체인' 완성 인도네시아 삼푸르나 아그로 팜 농장에서 수확한 팜 열매를 운반하는 모습. 포스코인터내셔널
포스코인터내셔널은 인도네시아 상장사 삼푸르나 아그로의 지분을 인수해 경영권과 최대주주 지위를 확보했다고 20일 밝혔다.


삼푸르나 아그로는 인도네시아 수마트라섬과 칼리만탄섬 전역에서 팜 농장을 운영하는 기업이다. 자국 시장 점유율 2위의 팜 종자 전문 자회사와 연구소를 보유하고 있다.


이번 인수로 포스코인터내셔널은 12만8000㏊의 농장을 추가 확보했다. 팜 농장 사업은 나무를 심은 후 3~4년 뒤부터 20년까지 수확이 가능한데 삼푸르나 아그로의 농장은 이미 팜 열매가 성숙 단계에 접어들어 인수 초기부터 안정적인 이익 창출이 가능하다는 점이 특징이다. 기존 인도네시아 파푸아 농장을 포함하면 포스코인터내셔널은 총 15만㏊의 글로벌 영농 기반을 갖추게 됐다.


포스코인터내셔널은 2011년 파푸아에서 처음 팜 농장 개발을 시작해 2016년 상업생산에 들어갔으며 현재 연간 21만t의 팜유를 생산하는 착유 공장 3기를 운영하고 있다. 기존 팜 농장이 성숙기에 접어들며 지난해까지 연평균 영업이익률 36%를 기록하기도 했다.


포스코인터, 인니 대형 팜기업 1.3兆에 인수…'풀 밸류체인' 완성 인도네시아 삼푸르나 아그로 착유공장 전경. 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널의 잇단 팜 농장 인수는 포스코그룹 차원에서 추진하는 미래 경쟁력 강화와 관련이 있다. 그룹은 지난해 '2 코어(철강·이차전지소재) + 뉴 엔진(신사업)'으로 사업 포트폴리오를 재편하면서 고성장·고수익 시장을 선점하기 위해 전략적 투자를 실행에 옮기고 있다. 바이오연료 확보로 수익성을 높이면서 탄소 배출도 줄이겠다는 의도가 담긴 것이다.


포스코인터내셔널 관계자는 "서울 면적의 2배가 넘는 팜 농장을 인수하게 되면서 국내 식용 팜유의 수입 의존도를 낮추고 팜유의 안정적 생산·공급 기반을 마련해 국가 식량안보 강화에 기여할 것으로 기대된다"며 "팜유는 바이오연료로 쓰이기도 하는 만큼 세계적인 에너지 전환 흐름에 동참하는 것"이라고 했다.


포스코인터, 인니 대형 팜기업 1.3兆에 인수…'풀 밸류체인' 완성 19일(현지시간) 인도네시아 동(東)칼리만탄 발릭파판에 있는 팜유 정제공장 준공식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 좌측 네번째부터 천성래 포스코홀딩스 사업시너지본부장, 이승훈 GS칼텍스 Supply & Trading 본부장, 허세홍 GS칼텍스 사장, 이계인 포스코인터내셔널 사장, 박수덕 주인도네시아 대사대리, 문진석 코린도그룹 부회장. 포스코인터내셔널

19일(현지시간) 포스코인터내셔널은 인도네시아 동(東)칼리만탄 발릭파판에서 GS칼텍스와 공동 설립한 팜유 정제법인 PT.ARC(PT. AGPA Refinery Complex) 준공식도 개최했다. PT.ARC의 지분은 포스코인터내셔널 60%와 GS칼텍스 40%로 구성되며 총투자금은 2억1000만달러이다.


준공식에는 이계인 포스코인터내셔널 사장, 허세홍 GS칼텍스 사장, 율리엇 탄중(Yuliot Tanjung) 인도네시아 에너지광물자원부 차관, 라마드 마스우드(Rahmad Mas'ud) 발릭파판 시장, 박수덕 주인도네시아 한국대사 등 주요 인사 약 100명이 참석했다. PT.ARC의 정제 능력은 연 50만t으로 이는 한해 국내로 수입되는 팜 정제유의 80%에 달한다. 지난해 5월 착공한 이 정제공장은 준공 후 시운전을 거쳐 연내 생산을 개시할 예정이다.


포스코인터내셔널은 팜 사업 밸류체인 확장을 통해 농장에서 생산한 팜 원유를 PT.ARC에 공급하고 여기서 생산한 정제유는 인도네시아 내수뿐 아니라 한국·중국 등으로 판매할 방침이다. GS칼텍스는 정제시설의 운영효율을 높이고 한국 시장에 바이오디젤용 정제유를 공급한다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

