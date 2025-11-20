사라지는 농촌 구할 마지막 희망?… 영양군, 농어촌 기본소득 선정 지자체 협력체계 참여

기본소득 추진 사항 공유
지역 간 상호 협력 강화
소비 기반이 취약한 지역에서 큰 효과를 발휘할 수 있을까?
경북 영양군은 지난 19일 청양군청 대회의실에서 개최된 지자체 협력체계 가동 회의에 공식 참석해 농어촌 기본소득 시범사업 정책 공유와 상호 협력 강화에 나섰다.
이번 협력체계는 농어촌 기본소득 제도의 안정적 시행과 지자체 간 정책 역량 강화를 목표로 구성된 것으로, 영양군을 비롯해 선정된 6개 지자체가(연천군, 정선군, 청양군, 순창군, 신안군, 남해군) 참여했다.
이날 회의에서는 시범사업 협의회 운영 방향과 지역 특화모델 발굴, 지역화폐 순환체계 구축 등 실질적 정책 운영 방안을 논의하며 향후 사업 추진 방향을 구체화했다.
오도창 군수는 "농어촌 기본소득은 농촌 인구 유지와 지역 경제 활성화를 위한 핵심 정책으로, 선정 지방자치단체 간 협력이 무엇보다 중요하다"며 "영양군이 선제적으로 축적한 준비 경험을 바탕으로 타지자체와 함께 대한민국 농촌의 새로운 표준모델을 만들어 가겠다"고 말했다.
영양군은 다음 달 중 사업 지침을 확정하고 대상자 선정기준 안내 등 읍·면 주민 설명회를 순차적으로 추진할 계획이다. 또 농어촌기본소득 제도의 조기 정착을 위해 행정·민간단체가 함께 참여하는 민관 협력체계를 강화하고, 지역 여건에 맞는 운영모델을 마련해 사업의 안정성을 높여 나갈 방침이다.
