차승세 민주당 부대변인, 정청래 대표 정무특보 임명

더불어민주당이 차승세 중앙당 부대변인을 정청래 대표의 정무특보로 임명했다.

차승세 더불어민주당 부대변인.

더불어민주당은 20일 차승세 신임 정무특보가 당대표의 전략·정책 기획 과정에서 정무 판단을 지원하고, 국회·정부·시민사회·지역 등 다양한 채널과의 네트워크 구축을 보좌하게 된다고 밝혔다. 정무특보는 당대표 의사결정과 소통 창구를 담당하는 직책이다.

차 특보는 광주시 정무특별보좌관, 광산구 비서실장 등을 지냈으며, 현재 전국자치분권민주지도자회의(KDLC) 인재혁신영입위원장과 광주노무현시민학교장을 맡고 있다. 제21대 대선에서는 이재명 후보 중앙선대위 조직팀장과 광주선대위 전략기획본부장으로 활동했다.

최근 중앙당 부대변인, 참좋은지방정부위원회 상임위원, 국가균형성장특위 정책자문위원 등 주요 직책을 맡아왔다.

차 특보는 "중앙과 지역을 잇는 소통창구 역할에 최선을 다해왔다"며 "당대표를 보좌해 지역 기반의 정무 네트워크 강화와 정책 조율에 주력하겠다"고 말했다.





차 특보는 내년 지방선거에서 광주 광산구청장 출마를 준비 중인 것으로 알려졌다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

