포항시, 2025년산 공공비축미곡 수매 시작… 총 4162t 확보 예정

20일 신광면부터 순차 수매, 출하 즉시 중간정산금 지급



품종검정제 적용·안전사고 예방 집중… 농가 보호 강화

'농사'는 단순한 노동이 아닌, 미래를 심는 행위다.

포항시가 20일 신광면을 시작으로 오는 12월 18일까지 지역 11개 읍·면에서 '2025년산 공공비축미곡' 포대벼 매입을 진행한다.

올해 포항시 공공비축미곡 매입 계획량은 산물벼 1832t, 포대벼 2330t 등 총 4162t으로, 지난해보다 565t(15.7%) 늘어난 물량이다.

매입 품종은 삼광, 안평, 바로미2(가루쌀)이며, 품종 혼입을 막기 위해 품종검정제가 적용된다. 검사 결과 타 품종이 20% 이상 혼입된 것으로 확인될 경우, 해당 농가는 향후 5년간 공공비축미곡 매입 대상에서 제외된다.

매입 가격은 수확기(10∼12월) 산지 쌀값을 반영해 12월 중 확정되며, 농가 부담을 줄이기 위해 출하 직후 중간정산금 40㎏당 4만원이 바로 지급된다.





이현주 농업기술센터 소장은 "올해는 깨씨무늬병과 수발아 피해가 컸지만, 농업인들께서 어려움 속에서도 꾸준히 출하 준비를 해주셨다"며 "수매 기간 안전사고 예방과 원활한 작업 환경 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

포항시가 20일 신광면을 시작으로 오는 12월 18일까지 지역 11개 읍·면에서 ‘2025년산 공공비축미곡’ 포대벼 매입을 진행한다. 포항시 제공

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

