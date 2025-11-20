봉사 열정 영덕군, ‘2025 경북도 자원봉사 우수시군 평가’ 최우수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

체계적 산불 피해 복구·재난 대응 봉사활동 공로 높은 평가

'경북에서 가장 따뜻한 도시' 영덕군이 마침내 자원봉사의 정점을 찍었다.

경북 영덕군이 지난 19일 영천시 체육관에서 열린 '2025 경북도 자원봉사대회'에서 자원봉사 우수 시·군 평가 부문 최우수상을 받았다.

2025 경북도 자원봉사대회에서 영덕군이 최우수 수상했다. 영덕군 제공

이번 평가는 지난 1년간의 실적을 바탕으로 자원봉사 참여도 부문, 자원봉사 활성화 부문, 공무원 자원봉사 부문 등 3개 부문에서 행복마을 추진 실적, 통합 자원봉사지원단 운영 실적, 우수 시책 사례 등의 7개 세부 지표를 기준으로 이뤄졌다.

이번 대회에서 영덕군은 자원봉사 유공 단체로 우아미봉사단이, 개인 유공 표창자로 대한적십자사 영덕군지회 최미경 씨와 학생상담 자원봉사자 영덕연합회 임혜현 씨가 함께 수상자로 선정됐다.

특히, 영덕군은 지난 3월 말 발생한 경북산불 당시 영덕군자원봉사센터와 통합자원봉사지원단을 102일간 운영해 현장 대응부터 이재민들의 일상 복귀 지원까지 순조롭게 수행했다.

또 전국에서 몰려드는 봉사자들의 배치와 물품 배분·관리를 효과적으로 처리했으며, 온기 나눔 릴레이 캠페인을 통해 나눔 문화 확산에 이바지해 이재민들에 대한 사회적인 관심을 촉진한 것이 높은 평가를 받았다.

김광열 군수는 "이번 수상의 영광은 더 나은 사회를 위한 모든 봉사자와 자원봉사센터의 의지와 열정 덕분"이라며 "지역이 곤경에 처한 재난 상황에서 봉사자들의 적극적인 활동이 이재민들의 신속한 복귀에 큰 힘이 됐듯이 자원봉사 활성화와 지원에 힘을 쏟아 더 살기 좋고 함께 행복한 지역사회를 만들어가겠다"라고 소감을 전했다.





영덕군 자원봉사센터는 온기 나눔 릴레이, 행복마을 만들기 등의 자원봉사 활성화 사업과 함께 산불 대응과 복구 과정에서 겪은 경험담과 노하우를 타 시·군 봉사센터와 기관에 지속적으로 공유함으로써 긍정적인 영향력을 전파하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

