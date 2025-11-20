완주군시설관리공단, 직원 32명 공개 채용

내달 2일~8일까지 접수…수영·운전·건축 분야
전북 완주군시설관리공단은 2단계 신규 위수탁 사업의 안정적 추진을 위해 일반직 중 기술직 직원 32명을 공개 채용한다고 20일 밝혔다.
이번 채용은 체육시설(수영장) 운영 인력 확충과 공영마을버스 운행의 안정성을 강화하기 위한 것으로, 수영·운전·건축 분야 중심의 신규 인력 확보가 핵심이다.
채용 규모는 총 32명으로 ▲기술직 32명(수영 22명, 운전 9명, 건축 1명) 이다.
응시원서 접수는 내달 2일~8일까지 공단 채용 전용 홈페이지를 통해 온라인으로 진행된다. 이후 서류·필기·면접 전형을 거쳐 내달 26일 최종 합격자를 발표할 예정이다.
공단은 채용 전 과정을 외부 전문기관에 위탁하고 블라인드 방식을 통해 공정성과 전문성을 확보하고 투명한 절차를 운영할 방침이다.
응시 자격의 세부 요건은 완주군 홈페이지와 완주군시설관리공단 채용 전용 홈페이지에서 확인할 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
한편, 완주군시설관리공단은 지난해 10월 출범 후 공영마을버스, 공영주차장, 종량제봉투 판매, 고산자연휴양림, 공설 공원묘지 등 5개 사업을 수행하고 있으며, 이번 2단계 위수탁 사업을 통해 체육시설 운영 활성화와 주민 복지 향상에 속도를 낼 계획이다.
호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>