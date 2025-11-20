본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김경일 시장 "최소한의 기본권 보장되는 기회의 도시, 파주 건설"

이종구기자

입력2025.11.20 11:36

시계아이콘01분 25초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

파주시의회 정례회 시정연설 통해 2026년 정책 방향 제시
2026년 예산안 2조3599억원…전년대비 2072억원 증액

김경일 파주시장은 20일 제260회 파주시의회 제2차 정례회에서 2026년 시정연설을 통해 내년도 시정운영 방향을 제시했다.

김경일 시장 "최소한의 기본권 보장되는 기회의 도시, 파주 건설" 김경일 파주시장이 20일 제260회 파주시의회 제2차 정례회에서 2026년 시정연설을 통해 내년도 시정운영 방향을 제시하고 있다. 파주시 제공
AD

김 시장은 연설 서두에서, 지난 14일 발생한 대규모 광역상수도 단수 사고와 관련하여 시민들에게 공식 사과하며, 철저한 재발 방지 대책 마련을 약속했다. 이어 2025년 주요 성과와 민선8기 후반기 3대 시정 목표를 제시하고, 각 분야별 정책 추진 방향에 대한 설명을 이어갔다.


김 시장은 "2025년은 '민생올인'을 기조로 '탄탄한 기본사회로의 전진'과 '100만 자족도시를 위한 미래성장동력 확보', '평화도시 파주'를 위한 다양한 정책 추진 등에 집중한 한 해였다"며 '민생회복 생활안정지원금 지급', '파주메디컬클러스터 착공', '경기경제자유구역 후보지 선정', '기업박람회를 통한 해외판로 개척 지원', '학생전용 통학순환버스 파프리카 확대 운영', '2년에 걸친 경기도 종합체육대회 성공적 개최', '운정 다누림 노인·장애인 복지관 개소', '시청사 증축계획 발표', '3년 만에 179회를 맞은 이동시장실' 등을 주요 성과로 꼽았다.


또한, "이재명 대통령의 통일촌 방문과 대북확성기 철거로 시작된 평화의 바람이 '납북자가족모임'의 대북전단 살포 중단 합의를 이끌어냈고, 이 변화를 계기로 '파주-개성 디엠지(DMZ) 국제평화 마라톤대회' 개최를 위한 북한주민 접촉신고도 승인을 받았다"고 밝혔다.


김 시장은 "2026년에도 시민들이 파주의 발전을 체감할 수 있도록 ▲기본사회 선도도시, 파주 건설 ▲100만 자족도시 신속 진입 ▲수도권 문화·생태 휴양 중심도시 건설을 위해, 모든 행정역량을 집중하고 민생회복과 지역 경제 활성화를 위해 적극재정을 추진하겠다"고 밝혔다.


2026년 파주시 시정운영 방향은 다음의 3대 시정 목표에 초점이 맞춰졌다.


첫째, 파주시민 모두가 행복한 '기본사회 선도도시 파주' 건설을 위해 ▲실질적 기본소득의 시작이 될 '기본생활안정지원금' 지급 ▲지역화폐 사용처 및 보상(인센티브) 확대 ▲'파주 상생경제 플랫폼' 구축 ▲지역 공공은행 및 공공재생에너지 추진 ▲청소년 교통비 지원 확대 ▲파주형 공공주택 ▲파주형 돌봄 지원 확대 등을 추진한다.


둘째, 100만 자족도시로 진입하기 위한 탄탄한 발판 마련을 위해 ▲경제자유구역과 평화경제특구 지정 추진 ▲파주메디컬클러스터의 성공적 추진과 종합병원 유치 ▲기업유치 총력 ▲경기도경제과학진흥원의 완전한 파주 이전 신속 마무리 ▲미래 철도망 구축(지하철 3호선·통일로선·지티엑스-에이치(GTX-H) 노선·케이티엑스(KTX) 파주 연장) ▲성매매집결지 폐쇄 이후 시민중심 공간 재구조화 ▲파주 인공지능(AI) 대전환 등을 제시했다.


셋째, 다양한 문화·역사 유산과 자연경관, 디엠지(DMZ)를 간직한 파주의 자산을 활용하여, 파주를 수도권 문화·생태휴양 중심지로 발전시킨다는 구상이다. 이를 위해 ▲율곡문화진흥원과 '율곡문화벨트' 조성 추진 ▲돔구장 및 케이(K)리그2 진출 등을 통한 스포츠 중심도시로 성장 ▲디엠지(DMZ) 평화관광의 글로벌 도약 ▲체류형 평화관광도시 완성 ▲임진강 국가정원 조성 등을 추진한다.


김 시장은 "앞으로도 변함없이 오직 시민만을 바라보며, 파주시민 누구도 소외되지 않는, '기회의 도시, 파주'를 만들겠다"며 "파주시민의 힘을 모아, '시민중심 더 큰 파주'로 나아가겠다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 시는 올해보다 2072억원 늘린, 2조3599억원의 2026년도 예산안을 시의회에 제출하며 "적극재정을 통해 시민의 삶을 지키고 민생과 지역 경제를 살리며 미래를 준비하겠다"고 밝혔다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기