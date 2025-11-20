김경일 시장 "최소한의 기본권 보장되는 기회의 도시, 파주 건설"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시의회 정례회 시정연설 통해 2026년 정책 방향 제시

2026년 예산안 2조3599억원…전년대비 2072억원 증액

김경일 파주시장은 20일 제260회 파주시의회 제2차 정례회에서 2026년 시정연설을 통해 내년도 시정운영 방향을 제시했다.

김경일 파주시장이 20일 제260회 파주시의회 제2차 정례회에서 2026년 시정연설을 통해 내년도 시정운영 방향을 제시하고 있다. 파주시 제공

김 시장은 연설 서두에서, 지난 14일 발생한 대규모 광역상수도 단수 사고와 관련하여 시민들에게 공식 사과하며, 철저한 재발 방지 대책 마련을 약속했다. 이어 2025년 주요 성과와 민선8기 후반기 3대 시정 목표를 제시하고, 각 분야별 정책 추진 방향에 대한 설명을 이어갔다.

김 시장은 "2025년은 '민생올인'을 기조로 '탄탄한 기본사회로의 전진'과 '100만 자족도시를 위한 미래성장동력 확보', '평화도시 파주'를 위한 다양한 정책 추진 등에 집중한 한 해였다"며 '민생회복 생활안정지원금 지급', '파주메디컬클러스터 착공', '경기경제자유구역 후보지 선정', '기업박람회를 통한 해외판로 개척 지원', '학생전용 통학순환버스 파프리카 확대 운영', '2년에 걸친 경기도 종합체육대회 성공적 개최', '운정 다누림 노인·장애인 복지관 개소', '시청사 증축계획 발표', '3년 만에 179회를 맞은 이동시장실' 등을 주요 성과로 꼽았다.

또한, "이재명 대통령의 통일촌 방문과 대북확성기 철거로 시작된 평화의 바람이 '납북자가족모임'의 대북전단 살포 중단 합의를 이끌어냈고, 이 변화를 계기로 '파주-개성 디엠지(DMZ) 국제평화 마라톤대회' 개최를 위한 북한주민 접촉신고도 승인을 받았다"고 밝혔다.

김 시장은 "2026년에도 시민들이 파주의 발전을 체감할 수 있도록 ▲기본사회 선도도시, 파주 건설 ▲100만 자족도시 신속 진입 ▲수도권 문화·생태 휴양 중심도시 건설을 위해, 모든 행정역량을 집중하고 민생회복과 지역 경제 활성화를 위해 적극재정을 추진하겠다"고 밝혔다.

2026년 파주시 시정운영 방향은 다음의 3대 시정 목표에 초점이 맞춰졌다.

첫째, 파주시민 모두가 행복한 '기본사회 선도도시 파주' 건설을 위해 ▲실질적 기본소득의 시작이 될 '기본생활안정지원금' 지급 ▲지역화폐 사용처 및 보상(인센티브) 확대 ▲'파주 상생경제 플랫폼' 구축 ▲지역 공공은행 및 공공재생에너지 추진 ▲청소년 교통비 지원 확대 ▲파주형 공공주택 ▲파주형 돌봄 지원 확대 등을 추진한다.

둘째, 100만 자족도시로 진입하기 위한 탄탄한 발판 마련을 위해 ▲경제자유구역과 평화경제특구 지정 추진 ▲파주메디컬클러스터의 성공적 추진과 종합병원 유치 ▲기업유치 총력 ▲경기도경제과학진흥원의 완전한 파주 이전 신속 마무리 ▲미래 철도망 구축(지하철 3호선·통일로선·지티엑스-에이치(GTX-H) 노선·케이티엑스(KTX) 파주 연장) ▲성매매집결지 폐쇄 이후 시민중심 공간 재구조화 ▲파주 인공지능(AI) 대전환 등을 제시했다.

셋째, 다양한 문화·역사 유산과 자연경관, 디엠지(DMZ)를 간직한 파주의 자산을 활용하여, 파주를 수도권 문화·생태휴양 중심지로 발전시킨다는 구상이다. 이를 위해 ▲율곡문화진흥원과 '율곡문화벨트' 조성 추진 ▲돔구장 및 케이(K)리그2 진출 등을 통한 스포츠 중심도시로 성장 ▲디엠지(DMZ) 평화관광의 글로벌 도약 ▲체류형 평화관광도시 완성 ▲임진강 국가정원 조성 등을 추진한다.

김 시장은 "앞으로도 변함없이 오직 시민만을 바라보며, 파주시민 누구도 소외되지 않는, '기회의 도시, 파주'를 만들겠다"며 "파주시민의 힘을 모아, '시민중심 더 큰 파주'로 나아가겠다"고 말했다.





한편, 시는 올해보다 2072억원 늘린, 2조3599억원의 2026년도 예산안을 시의회에 제출하며 "적극재정을 통해 시민의 삶을 지키고 민생과 지역 경제를 살리며 미래를 준비하겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

