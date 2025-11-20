우본, 유네스코 등재 '택견' 기념우표 발행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우정사업본부는 우리나라 전통 무예 '택견'을 소재로 기념우표를 제작해 40만장을 발행한다고 20일 밝혔다.

기념우표에는 택견의 주요 동작이 담겼다. 택견은 다른 무예보다 섬세하며 공격과 방어를 자유롭게 구사할 수 있는 특징을 가졌다.

택견 기념우표 전지. 우정사업본부 제공

조선시대 주로 서민층을 중심으로 명절, 잔칫날 즐겨 행해졌던 것으로 전해진다. 신윤복과 유숙의 '대쾌도(大快圖)'에서 택견의 생생한 동작을 확인할 수 있다.

택견은 선조(先祖)의 일상에도 깊이 스며있다. 대결 상황에서 흔히 쓰이는 '본때를 보이다', '딴죽 걸다' 등 표현도 택견 기술에서 유래된 것으로 알려졌다. 이는 택견이 단순 무예를 넘어 일상에 영향을 준 친숙한 문화였음을 가늠케 한다.

이러한 역사·문화적 가치와 독창성을 인정받은 택견은 2011년 세계 무예 중에선 처음으로 유네스코 인류무형문화유산에 등재되는 쾌거를 이루기도 했다.

유네스코 인류무형문화유산 등재는 택견이 인류가 함께 보존해야 할 살아있는 전통이자 문화적 다양성에 기여하는 무예임을 국제사회에서 공인받았다는 의미로도 해석할 수 있다.





기념우표는 가까운 총괄 우체국을 방문하거나 인터넷 우체국에서 구매할 수 있다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

