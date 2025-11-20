美노동부, 10월 고용 12월 FOMC 이후 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 지표, 11월 보고서에 통합

물가지표 공개여부는 미정

내달 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 결정을 앞두고 미국 노동통계국(BLS)의 10월 고용지표가 끝내 나오지 않을 전망이다.

EPA연합뉴스

AD

BLS는 19일(현지시간) "2025년 10월 고용보고서 자료를 배포하지 않을 계획"이라고 밝혔다.

10월 고용자 수 증감 통계가 담긴 '기업조사 기반 통계'는 11월 고용보고서에 포함해 함께 발표하되, 실업률 통계가 담긴 '가계조사 기반 통계'는 앞서 예고된 대로 10월분이 누락될 예정이다. 연방정부 셧다운(일시적 업무중단) 영향으로 설문자료가 수집되지 않았기 때문이다.

비농업 취업자 수를 파악하는 기업조사가 조사 대상 기업들이 관련 정보를 전산 등록하는 형태로 이뤄지는 것과 달리 실업률 통계의 기반이 되는 가계조사는 표본 가계를 대상으로 한 설문 방식으로 이뤄진다.

앞서 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 폭스뉴스 인터뷰에서 "10월에는 가계 조사를 하지 못했기 때문에 우리는 반쪽짜리 고용보고서를 받게 될 것"이라고 했다.

11월 고용보고서는 당초 스케줄보다 지연된 내달 19일 발표될 예정이다. 이에 따라 10월 고용자 수 증감 현황을 담은 통계는 12월의 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 공개될 전망이다. 통화정책 결정의 핵심축인 고용 지표 없이 금리를 결정해야 하는 셈이다. 이런 공식통계 부재로 12월 금리 인하 가능성이 작다는 관측도 제기된다.

제롬 파월 Fed 의장도 셧다운 장기화로 10월 고용·물가지표를 제때 확보하지 못할 가능성을 지적한 바 있다. Fed 내 여전히 높은 인플레이션 위험'을 우려하는 입장과 고용시장이 빠르게 악화될 수 있다'고 걱정하는 의견으로 갈라진 상황에서 이를 판단하는 데 근거가 되는 핵심 지표가 없는 것이다. 그는 지난달 28~29일 예정된 FOMC 회의에 필요한 통찰은 "충분히 확보돼 있다"고 했지만, 셧다운이 길어질 경우 10월 고용·물가 지표를 제때 확보하지 못하게 되는 점이 부담이 될 것이라고 말한 바 있다.





AD

또 다른 핵심 지표인 10월 소비자물가지수(CPI) 발표 여부는 아직 결정되지 않았다. CPI 역시 현장 수집 비중이 높아 셧다운으로 취소될 가능성이 크며, 백악관도 "발표 가능성이 작다"고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>