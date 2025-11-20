전북도, '홀로그램 엑스포' 행사 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'미래 밝히는 빛의 물결, HOLO WAVE' 주제

전북도가 20일부터 22일까지 3일간 익산 원광대학교 문화체육관에서 '2025 홀로그램 엑스포 HOLO WAVE'행사가 열린다.

전북도청 전경. 전북도 제공

AD

20일 도에 따르면 이번 행사는 전북도와 익산시가 공동 주최하고, 전북콘텐츠융합진흥원과 전북테크노파크가 주관했으며, 한국전자기술연구원·원광대학교·키엘연구원 등 산·학·연 기관과 도내 홀로그램 기업이 참여해 기술 성과와 산업 기반을 공유하는 자리로 마련됐다.

올해 엑스포는 '미래를 밝히는 빛의 물결, HOLO WAVE'를 주제로, 익산을 중심으로 구축해 온 전북의 홀로그램 산업 생태계를 도민에게 선보이고 기술과 문화가 융합된 새로운 산업 비전을 제시했다.

개막식에서는 ▲대형 홀로그램 전시 ▲VR 드로잉쇼 ▲홀로그램 마술쇼 등 기술력과 공연 콘텐츠가 결합된 개막 프로그램이 진행됐다.

전시관은 ▲대기업관 ▲홀로그램 타임관 ▲호러 홀로그램 전시관 ▲전북 대표 기업관 등으로 구성됐으며, 20여 개 기업이 참여해 홀로그램 디스플레이, XR 콘텐츠, 스마트 디바이스 등 폭넓은 실감기술 제품을 선보였다.

체험존에서는 홀로그램 키트 제작, 미디어 페인팅, AR 스탬프 랠리 등 가족과 청년 관람객이 쉽게 참여할 수 있는 프로그램이 운영됐으며, 포토존, 굿즈 팝업스토어도 마련됐다.

또 기술기업·연구기관·대학이 함께한 네트워킹 프로그램을 통해 기업 간 협력모델 발굴, 공동 연구 및 실증 연계 등 산업 확장을 위한 실질적인 교류도 이뤄졌다.

도는 이번 엑스포를 계기로 홀로그램 기술 고도화와 기업 지원을 더욱 강화해 지역 홀로그램 산업을 미래 성장동력으로 발전시켜 나갈 계획이다.





AD

신원식 도 미래첨단산업국장은 "전북은 익산을 중심으로 홀로그램 기술개발·실증·기업지원을 꾸준히 추진하며 산업 기반을 탄탄히 다져 왔다"며 "앞으로도 AI·XR·홀로그램 기반의 가상융합산업을 전북의 미래 신성장동력으로 적극 육성해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>