여야, 여객선 전원구조 "정말 다행"…사고 원인 투명하게 확인"

민주당 "구조대 혼신 덕분" 감사

국민의힘 "재발방지 대책 마련을"

여야 "투명한 경과 공개" 요구

여야 정치권은 좌초 사고에서 승객 등이 전원 구조된 것에 대해 다행이라며, 사고 원인과 관련해 철저한 진상 확인을 약속했다.

김병기 더불어민주당 원내대표는 20일 민주당 정책조정회의에서 "신안 여객선 좌초 사고에서 승객 전원이 안전하게 구조됐다"며 "정말 다행이다. 무사 구조와 귀환을 애타게 기다렸을 승객과 가족에 깊은 위로의 마음을 전한다"고 밝혔다. 이어 "위급한 순간에도 침착하게 대응한 해양경찰과 소방 관계자, 지방자치단체 공직자에게도 깊이 감사하다"며 "모두가 혼신을 다해 뛰어준 덕분이고 정부의 신속한 판단도 큰 힘이 됐다"고 평가했다.

김 원내대표는 이재명 대통령의 구조 상황 공개와 신속대응, 김민석 국무총리의 총력 지원 지시 등을 열거한 뒤 "이런 대응이 국민의 불안을 빠르게 줄였다"고 평가했다. 후속 대응도 약속했다. 그는 "구조된 승객 안전과 사후 조치도 꼼꼼히 챙기겠다"며 "사고 원인도 투명하게 확인하고, 필요한 제도 개선도 정부와 즉시 협력하겠다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표도 최고위원회의에서 사고 소식을 언급한 뒤 "무엇보다 단 한 분 인명피해 없이 전원이 구조돼 다행"이라며 "국민 생명과 안전은 그 어떤 것과도 바꿀 수 없다"고 했다.





장 대표는 "이번 사고를 우리는 해상안전을 철저하게 점검하라는 경고로 받아들여야 한다"며 "다시는 이런 일이 반복되지 않도록 정확한 사고 원인 규명과 재발 방지 대책이 필요하다"고 했다. 이어 "우리 당은 이번 사고와 관련해 당 차원에서 엄정한 사고 원인 조사와 모든 경과의 투명한 공개를 정부에 강력하게 요구하겠다"고 했다.





