화성시 "내년 3대 핵심 사업은 AI·민생경제·통합돌봄"

정두환기자

입력2025.11.20 10:55

국정과제 대응 83개 연계사업 본격 추진
"내년도 본예산 및 추경에 적극 반영"

경기도 화성시가 인공지능(AI)·민생경제·통합돌봄을 3대 핵심 분야에 내년도 시정 역량을 집중한다.


화성시는 이같은 내년도 시정 방침을 기반으로, 정부 국정과제에 선제적으로 대응하기 위한 83개 연계 사업을 발굴해 본격 추진한다고 20일 밝혔다.

화성시 "내년 3대 핵심 사업은 AI·민생경제·통합돌봄"
앞서 시는 지난 8월부터 '국정과제 대응 태스크포스(TF)'를 가동해 정부 123대 국정과제 중 시와 연관된 분야를 중심으로 연계 사업을 발굴해 왔다. 시는 선정된 83개 연계 사업을 내년도 본예산안 및 추가경정예산안에 반영해 추진할 계획이다.


시는 최근 시의회에 제출한 본예산안에 83개 사업 중 2088억원 규모의 60개 사업을 반영했으며, 12개의 비예산 사업과 함께 시행한다. 7개 사업은 내년도 추경안에 반영할 예정이며, 나머지 4건은 정부 건의를 통해 추진한다.


AI 분야에서는 'AI 기반 미래 모빌리티 도시 구축 사업'과 'AI 혁신학교 사업'을 예산안에 담았다. 시는 화성자율주행리빙랩센터를 거점으로 자율주행 등 미래 모빌리티 기술 구현을 위한 실증도시 구축에 집중하는 한편, 공직자 및 시민 대상 맞춤형 AI 리터러시 교육으로 AI 미래인재를 양성할 계획이다.


민생경제 분야에서는 '희망화성 지역화폐' 1조원 발행을 통해 골목상권 활성화를 지원하는 한편, 수출중소기업 물류비 지원 확대로 지역 중소기업의 수출 경쟁력을 확보한다는 방침이다.


통합돌봄 분야에서는 노인 및 장애인 중심의 돌봄 체계를 넘어 취약계층의 생애주기별 맞춤형 통합 돌봄을 제공하는 '화성시 바로이웃 통합돌봄'을 추진한다. 시가 운영 중인 자살예방센터는 지역 특성을 고려해 '도시형'과 '농촌형' 2곳으로 세분화해 권역별 맞춤형 자살예방 및 정신건강 서비스를 제공한다는 복안이다.


시는 발굴한 국정과제 연계 사업을 바탕으로 새 정부의 국정 철학에 맞는 사업을 제안해 중앙부처 등의 사업 공모와 국도비 확보에도 전략적으로 대응한다는 방침이다.


정명근 화성시장은 "국정과제 연계사업 발굴을 넘어 적극적인 실천으로 시민이 체감할 수 있는 정책으로 완성하겠다"며 "시민의 삶에 실질적인 변화를 이끄는 정책으로 더 나은 화성을 만들어 가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

