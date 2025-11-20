산업부·코트라, '무역장벽 애로' 해소 지원사격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산에서 '민관 합동 설명회' 개최

관세 트렌드부터 대응사례 등 소개

글로벌 무역질서 재편과 보호주의 파고가 거센 상황에서 산업·통상 당국이 지역 수출기업들의 무역장벽 대응을 지원하기 위한 현장 설명회를 열었다.

산업통상부·대한무역투자진흥공사(코트라)는 대한상공회의소 등 민간 합동으로 20일 부산 국제항전시컨벤션센터에서 '찾아가는 무역장벽 대응 설명회'를 개최했다. 산업부와 코트라는 올해 2월부터 70회 이상 '통상질서 변화 대응 설명회'와 '관세 대응 설명회'를 이어 오고 있다. 설명회는 미국 외에도 주요국이 관세·비관세 장벽을 높이는 상황에서 우리 기업들에 해외 무역장벽 트렌드와 그에 따른 대응 실무가이드를 제공하기 위해 마련됐다.

서울 서초구 코트라 본사 전경. 코트라

한국무역협회는 한국에 대한 주요국 반덤핑·세이프가드 등 수입규제 조치 현황과 미국·유럽연합(EU)·인도 등의 수입규제 강화 움직임을 소개했다. 특히 고관세로 미국 시장에서 밀려난 중국산 물량이 타 시장으로 과잉 공급된 데 따른 수입규제 움직임의 확산에 주목했다.

아울러 대한상의는 중소·중견기업을 위한 수입규제 대응 사업을 안내하고, 법무·회계법인 전문가를 통해 미국의 품목별 관세 조치 동향과 기업들의 대응 사례도 소개했다. 미국 관세 대응 부스도 따로 마련해 희망 기업들을 위한 일대일 맞춤형 컨설팅 상담도 이뤄졌다.

설명회를 주관한 코트라는 최근 주요국이 환경·보건·경제안보를 명분 삼아 새롭게 도입한 비관세 장벽 사례를 공유했다. 디지털 무역이 늘어나며 국제 이커머스 활용 수출기업에도 '생산자 책임 의무'를 부과하는 등 새로운 규제 유형도 생겨나고 있다고 짚었다. 비관세 장벽 해소를 위해서는 민·관 협력의 현지 공조가 중요하다면서 실제 해소 우수 사례도 소개했다.





이희상 코트라 수석부사장은 "미·중 갈등으로 시장 다변화가 중요한 시점에 각국이 무역장벽을 강화하고 있어 신속한 통상 정보 전파와 민·관 합동 대응이 더욱 중요해졌다며 "정부 및 유관기관과 협력해 기업 애로를 해소하는 등 차질 없는 대응을 적극 지원하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

