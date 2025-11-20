제니퍼룸, 미니 고데기·LED 드라이어 출시…뷰티 라인업 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"감각·실용성 결합한 라인업 확대"

락앤락의 자회사 브랜드 제니퍼룸이 20일 '포켓 미니 고데기'와 '에어 글로우 LED 헤어드라이어'를 새롭게 선보이며 뷰티 제품 라인업을 강화한다.

'포켓 미니 고데기'는 충전식 무선 구조와 190g 초경량 바디로 어디서나 간편하게 스타일링을 할 수 있도록 했다. 앞쪽으로 갈수록 얇아지는 슬림 열판 구조로 앞머리·잔머리 등 세밀한 스타일링에 적합하다.

제니퍼룸 신제품 ‘포켓 미니 고데기’와 ‘에어 글로우 LED 헤어드라이어’. 락앤락

AD

'에어 글로우 LED 헤어드라이어'는 최대 11만RPM으로 회전하는 고속 BLDC 모터 기반의 강력한 풍량과 음이온 케어 기능을 탑재해 빠르게 머리를 말릴 수 있다. 4가지 온도 조절과 2단계 풍압을 제공해 모발 상태에 따른 맞춤형 케어가 가능하고 아이와 반려동물도 안심하고 사용할 수 있는 저자극 키즈 모드도 추가됐다.





AD

제니퍼룸 관계자는 "두 신제품은 이동성과 성능을 모두 중시하는 현대인의 라이프스타일을 반영해 탄생했다"며 "앞으로도 제니퍼룸만의 감각적이면서 실용적인 뷰티 디바이스 라인업을 지속해서 확대할 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>