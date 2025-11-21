폐유니폼 활용 친환경 '리뉴 벤치' 기증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계百, 친환경 벤치 지역사회 기증

지난 6일 광주 운천어린이공원에 기증

13개점포 수거한 1만벌 폐유니폼 활용

신세계백화점이 폐유니폼을 활용해 만든 벤치를 지역 사회에 기증했다.

신세계백화점은 지난 6일 광주광역시 서구 치평동 운천어린이공원에서 '리뉴 벤치 기증식'을 갖고 총 10개의 친환경 벤치를 지역 사회에 전달했다.

리뉴 벤치. 신세계백화점 제공

이번에 기증한 벤치에 신세계백화점은 '쓰임을 다한 유니폼이 시민을 위한 쉼터로 새롭게 재탄생했다'는 의미를 담아 '리뉴 벤치(RE + NEW)'라는 이름을 붙였다. 신세계백화점 13개점에서 수거한 총 1만 벌의 폐유니폼을 활용해 벤치를 제작했다.

리뉴 벤치는 수거된 유니폼을 매립이나 소각하지 않고 파쇄, 고온 압축, 급속 냉각 등의 과정을 거쳐 만들어지는 친환경 신소재 '플러스넬'로 제작했다. 플러스넬은 온도와 습도의 변화에 강하고 별도의 유지 보수가 필요하지 않은 뛰어난 내구성을 자랑해 벤치 및 가구, 벽체 등에 활용되어 왔다. 제작 과정에서도 접착제 등 화학 제품을 추가하지 않아 추후에도 100% 재활용이 가능한 친환경 소재이다.

기증한 벤치들은 '지구를 살리는 십만양병 벽화'와 함께 설치됐다.





신세계백화점 관계자는 "버려진 유니폼을 활용해 시민을 위한 벤치로 재탄생시킨 '리뉴 벤치'는 환경 보호와 지역 상생 모두를 이루며 업사이클링 활동의 진정한 가치를 실천했다"며 "앞으로도 신세계백화점은 다양한 사회 공헌 활동을 통해 기업과 사회, 환경이 함께 하는 문화를 만드는 데 지속적으로 이바지하겠다"고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

