"추위 대비하세요"…난방가전 최대 30% 할인

박재현기자

입력2025.11.21 11:00

이마트, 영하권 날씨 겨울가전 할인행사
12월1일까지 전기요·의류·방한용품 할인

이마트가 본격적인 영하권 겨울 날씨를 맞아 다음 달 1일까지 난방 가전을 최대 30% 할인한다.


대표 상품으로는 '3H한일온열기탄소 전기요(싱글)'를 정상가 8만9000원 대비 3만원 할인된 5만9000원에 판매한다. '경동나비엔 사계절매트 Air(싱글·퀸)'의 경우 각 20% 할인된 43만6000원, 45만9000원에, '신일 컨벡션히터'는 3만원 할인된 7만9000원에 선보인다.

"추위 대비하세요"…난방가전 최대 30% 할인 이마트 난방가전 매대. 이마트 제공
이와 함께 20일부터 다음 달 1일까지는 '신일 극세사 전기방석(3인용)'을 행사가 4만4900원에, '블랙앤데커 스마트 온도조절히터'는 2만원 할인된 12만9000원에 구매할 수 있다.


차가운 바람을 막아줄 겨울 의류와 방한용품들도 할인가에 준비했다. 이마트는 다음 달 1일까지 이마트 패션 자체 브랜드(PB) '데이즈 겨울니트·티셔츠 전 품목'을 행사 카드 구매 시 30% 할인 판매한다.


캐릭터 모자·장갑·귀마개 등 방한 잡화류는 2매 이상 구매 시 30% 저렴한 가격에, 어른들을 위한 '여성 누빔조끼 전 품목' 역시 30% 할인가에 기획해 선보인다.


정찬호 이마트 소형가전 바이어는 "본격적인 겨울 한파를 앞두고 난방용품을 찾는 고객들이 늘고 있다"며 "고물가 속 난방용품 할인 행사를 통해 고객들이 합리적인 가격에 따뜻한 연말을 보낼 수 있도록 행사를 준비했다"고 밝혔다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

