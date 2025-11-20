LG전자 와이파이 특허 기술, 美 아마존 기기에 탑재…라이선스 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

와이파이 표준필수특허 사용권 관련

아마존 AI 스피커에 LG전자 기술 활용

다수 기업들과 특허 라이언스 협상 중

LG전자는 글로벌 전자 상거래 기업 아마존과 와이파이(Wi-Fi) 표준필수특허(SEPs) 사용권과 관련해 특허 라이선스 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

ISH 2025 LG전자 전시부스. LG전자 연합뉴스

이 계약에 따라 와이파이 기술을 활용하는 아마존의 인공지능(AI) 스피커 '알렉사', 스트리밍 기기 '아마존 파이어 TV 스틱', '파이어 태블릿' 등 기기에 LG전자의 와이파이 표준특허 기술이 활용된다.

표준필수특허는 해당 기술을 사용하는 모든 제품이 반드시 준수해야 하는 국제 표준을 따르기 위해 사용해야 하는 특허다.

LG전자는 아마존 외에 다수의 글로벌 기업들과도 와이파이 표준필수특허에 대한 특허 라이선스 협상을 하고 있다. 협상에서 LG전자는 통신, 와이파이, 방송, 코덱 등 주요 표준 기술 분야 최고 수준의 특허 포트폴리오를 내세우고 있다.

올 상반기 LG전자가 보유한 국내외 등록 특허는 9만7880건이다. 이중 절반 가량이 표준특허에 해당한다. LG전자는 6G 이동통신, 차량-사물간 통신(V2X), 인공지능(AI), 양자컴퓨팅 등 미래 기술 분야에서도 특허 경쟁력을 지속 창출해 간다는 계획이다.

지난해에는 특허청이 주관한 '2024 특허기술상'에서 차량용 증강현실(AR) 내비게이션 선행 특허로 대상인 세종대왕상을 받았다.





한편 LG전자는 2022년부터 회사 정관 내 사업 목적에 '특허 등 지적재산권의 라이선스업'을 추가하고 지적재산권 수익화에 속도를 내고 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

