남친 보러 간게 아니었네…캄보디아 실종 中 인플루언서 충격 근황

13일 캄보디아서 사기 등 혐의 체포

남자친구를 만나러 캄보디아에 간 뒤 실종된 한 중국 인플루언서가 캄보디아에서 온라인 사기 및 불법 인신매매 혐의로 체포돼 구금된 사실이 확인됐다.

실종설이 돌았던 중국 인플루언서 장무청이 온라인 사기 및 붑법 인신매매 혐의로 캄보디아 당국에 체포됐다. 더우인, 캄보디아차이나타임스

19일(현지시간) 캄보디아차이나타임스는 "장무청(26)이 온라인 사기와 불법 단체와의 불법 국경 간 인신매매 혐의로 지난 13일 체포돼 현재 프놈펜 베사르 교도소에 구금돼 있다"고 보도했다.

보도에 따르면 현지 법원은 그가 2025년 10월부터 11월 사이 여러 건의 온라인 사기 활동에 연루됐고 불법 단체와 함께 국경 간 인신매매 범죄에 가담한 혐의가 있다고 판단했다.

법원은 지난 15일 구속영장을 발부해 장무청을 베사르 교도소에 이송해 추가 조사를 진행하도록 명령했다.

매체는 "범죄로 얻은 수익 일부가 장무청 명의의 은행 계좌로 흘러들어간 정황이 있다"고 전했다.

중국 사회관계망서비스(SNS)에서 '오렌지 언니'라는 이름으로 활동한 장무청은 약 11만명의 팔로워를 보유한 인플루언서다.

그는 이달 초 캄보디아 시아누크빌에서 식당을 운영한다는 남자친구를 만나기 위해 캄보디아로 떠났다가 연락 두절됐다.

장무청의 가족에 따르면 장무청은 11월 초 남자친구를 만나기 위해 캄보디아를 방문했고 귀국 항공편까지 예약해 둔 상태였다. 그러나 12일부터 휴대전화 전원이 꺼졌고, 중국 입국 기록도 남지 않아 실종으로 추정됐다.

이후 장무청의 가족들은 SNS를 통해 장무청이 실종됐다는 사실을 알렸고, 더우인·웨이보 등 중국 SNS에서 '장무청 실종설'이 빠르게 확산했다.





특히 장무청이 온라인 사기 조직의 거점으로 꼽히는 시아누크빌을 방문한 뒤 연락이 끊겼다는 점에서 일부 중국 누리꾼들은 그가 납치되거나 강제로 불법 조직에 끌려갔을 가능성을 제기했다. 이에 가족은 수사당국에 신고하고, 중국 외교부와 주캄보디아 대사관에 긴급 도움을 요청한 것으로 전해졌다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

