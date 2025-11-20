본문 바로가기
삼성전자 CTO "AI, 도구 넘어 일상 바꾸는 핵심동력"

장희준기자

입력2025.11.20 10:46

삼성 테크 컨퍼런스 온라인 개최
보안·소프트웨어·로봇·오픈소스
AI 시대 이끌어 갈 핵심기술 지목

삼성전자는 인공지능(AI) 시대를 이끌어 갈 차세대 기술로 보안·지능형 소프트웨어·로봇·오픈소스 생태계 등 4가지 분야를 제시했다. AI 기술이 중심이 되는 미래환경에 대비해 산업 전 영역을 아우르는 풀스택 기술 체계를 구축하겠다는 전략을 엿볼 수 있다.


전경훈 삼성전자 DX부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치장(사장)은 20일 열린 '삼성 테크 컨퍼런스(STC) 2025' 환영사를 통해 "AI는 이미 단순한 도구가 아닌, 일상을 혁신적으로 변화시키는 핵심 동력이 됐다"며 "인공지능 전환이라는 새로운 시대가 열렸다"고 분석했다.


삼성전자 CTO "AI, 도구 넘어 일상 바꾸는 핵심동력" 전경훈 삼성전자 DX부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치장(사장)이 20일 열린 ‘삼성 테크 컨퍼런스(STC) 2025’에서 인공지능 전환(AI) 시대 비전을 소개하고 있다. 삼성전자
전 CTO는 인공지능 전환을 주도할 핵심 기술로 ▲AI 기반 차세대 보안 혁신 ▲지능형 소프트웨어 플랫폼의 진화 ▲AI를 활용한 로봇 기술의 도약 ▲오픈 소스 생태계의 확장 등 4가지 분야를 지목했다. 그러면서 "우리는 지금 기술 발전의 중요한 전환점에 서 있다"며 "다양한 분야에서의 AI 융합을 통해 더 나은 미래와 새로운 가능성을 만들고자 한다"고 강조했다.


이번 컨퍼런스는 오픈형 기술 공유의 장으로, 다양한 기술 교류를 통해 폭넓은 통찰력을 제공하기 위해 마련됐다. 삼성전자는 인공지능 전환(AX)을 주제로 ▲AI 에이전트 ▲로봇 AI ▲차세대 보안 ▲통신 등 선행 기술부터 상용화 기술까지, 다양한 성과와 비전을 공유했다.


기조연설에선 짐 젬린(Jim Zemlin) 리눅스재단 의장이 나서 '최신 오픈소스 AI 기술' 동향을 소개했다. 기술 세션에선 삼성전자 연구원 60명이 나서 통신·헬스케어·보안·스마트싱스(SmartThings) 등 미래산업 전반에 걸쳐 AI 기술을 적용한 최신 연구 성과들을 발표했다. 생성형 AI를 활용해 업무 생산성을 높인 사례부터 보이스피싱·악성 앱 자동 탐지, 고전영상 고화질 복원, 온디바이스 오디오 지우개 등 분야를 가리지 않고 다양한 사례가 소개됐다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

