고창군, 내달 12일까지 '고향사랑기부제' 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매주 40명 고창마켓 쿠폰 제공

전북 고창군이 연말정산 기간을 앞두고 '고향사랑기부제 특별이벤트-고창愛 기부의 가치를 올리다'를 내달 12일까지 운영한다.

고향사랑기부제 이벤트 연말 포스터. 고창군 제공

AD

20일 군에 따르면 이번 이벤트는 기부 참여가 집중되는 연말 시즌에 맞춰 기부자 관심을 유도하고 건전한 기부 문화를 확산하기 위해 기획됐다.

행사 중 10만원 이상 고창군에 기부한 모든 기부자를 대상으로 주 단위 무작위 추첨을 진행, 매주 40명씩 총 160명에게 3만원권 고창마켓 온라인쿠폰을 제공한다.

군은 모금 확대를 위해 이벤트 기간 모금액이 5억원·6억원·7억원 기부자 3명은 28만원 상당 숙박권을 특별 제공한다. 이는 고창을 찾는 방문객 증가와 지역 관광 활성화로도 이어질 것으로 기대된다.

심덕섭 군수는 "기부자 한 분 한 분의 따뜻한 마음이 모여 지역의 미래를 밝히는 큰 힘이 된다"며 "이번 특별이벤트가 기부의 가치를 올리고, 고향을 응원하는 의미 있는 참여 확산의 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





AD

한편, 고향사랑기부제는 거주지 외 지자체에 연간 2,000만원까지 기부가 가능하며, 기부금의 30% 내에서 답례품 제공, 전액 세액공제 혜택(10만원 이하 100%, 초과분 16.5%) 등 다양한 장점이 있다. 기부는 고향사랑e음 누리집 또는 모바일 앱을 통해 간편하게 참여할 수 있다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>