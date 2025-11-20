부천시, 22~30일 전통시장·골목상권서 '경기 살리기 통큰 세일'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 부천시는 오는 22일부터 30일까지 지역내 전통시장과 골목상권 30곳에서 '2025년 하반기 경기 살리기 통큰 세일'을 연다.

전통시장과 골목상권의 침체를 해소하고 지역내 소비를 촉진해 소상공인 지원과 지역경제 활성화를 도모하기 위한 행사로, 경기도시장상권진흥원이 주관한다. 행사 기간 중 참여 상권에서 지역화폐인 부천페이로 결제하면 결제금액의 최대 20%를 자동으로 환급받을 수 있다.

특히 올해 하반기 행사는 상반기와 달리 현장 페이백 교환 부스를 운영하지 않고, 지역화폐 결제만으로 즉시 페이백이 지급되는 간편한 방식으로 진행된다. 기존 영수증 인증 절차와 대기 혼잡을 해소해 시민의 이용 편의가 한층 높아질 것으로 보인다.

아울러 시는 부천시소상공인연합회와 협력해 최근 일부 유튜버의 무분별한 생방송 촬영으로 어려움을 겪는 부천역 피노키오광장 일대를 행사 참여 상권에 포함해 지역 상권 보호와 활성화에 힘을 보탤 예정이다.

행사 참여 상권과 페이백 지급 기준 등 자세한 내용은 부천시와 경기도시장상권진흥원 홈페이지에서 확인할 수 있다.





부천시 관계자는 "이번 하반기 통큰 세일은 복잡한 절차 없이 결제만으로 혜택을 누릴 수 있는 시민 체감형 소비 촉진 행사"라며 "지역 상권에 실질적인 활력을 불어넣고, 시민과 소상공인이 함께 성장하는 지속 가능한 지역경제 기반 조성에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

