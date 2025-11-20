유한양행, 공식몰 '버들장터'서 최대 규모 '블랙프라이데이' 프로모션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유한양행은 자사 공식 온라인몰 '버들장터'에서 연중 단 한 번 진행되는 대규모 프로모션인 '블랙프라이데이'를 이달 30일까지 진행한다고 20일 밝혔다. 이번 행사는 1년에 단 한 번 진행되는만큼 다양한 혜택을 제공하고 있다.

올해 블랙프라이데이 기간동안 버들장터는 고객들이 실질적인 구매 혜택을 체감할 수 있도록 사용 후 재발급이 가능한 무제한 쿠폰팩을 선보여 혜택을 대폭 높였다. 또한 행사 기간 동안 가장 많은 금액을 구매한 고객에게는 호텔 숙박권을 증정하는 특별한 '구매왕 이벤트'도 진행된다. 행사 참여 고객을 위한 경품 이벤트도 마련됐다. 구매 고객 중 추첨을 통해 50명에게는 아메리카노 모바일 쿠폰을 제공하며, 포토 리뷰를 작성한 모든 고객에게는 버들 장터에서 사용할 수 있는 1만원 쿠폰을 지급한다.

행사 상품군은 건강식품, 생활용품, 구강케어, 뷰티, 반려동물용품, 선물세트 등 폭넓게 구성돼 있으며, 고객들은 각 카테고리의 인기제품을 최대 할인 혜택으로 만나볼 수 있다. 특히 다가오는 연말을 앞두고 가족·지인 등 고마운 이들에게 마음을 전하기 좋은 실속형 선물 아이템도 다양하게 마련돼 더욱 활용도가 높다. 이 외에도 버들장터에서는 다양한 기획전을 진행 중이다.





유한양행 관계자는 "버들장터 블랙프라이데이는 연중 가장 큰 폭의 할인과 특별한 혜택을 제공하는 만큼 많은 고객 분들이 만족할 수 있는 쇼핑 경험을 제공하고자 준비했다"며 "앞으로도 지속적으로 고객 만족을 높일 수 있는 서비스와 이벤트를 통해 온라인몰 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 전했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

