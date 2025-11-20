TIGER KRX금현물 ETF, 개인 누적 순매수 5000억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 'TIGER KRX금현물 ETF'의 개인 누적 순매수가 5000억원을 돌파했다고 20일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 19일 종가 기준 TIGER KRX금현물 ETF의 상장 이후 개인 누적 순매수 규모는 5021억원이다. 지난 6월 24일 상장한 이후 약 5개월 만에 5000억원을 넘어섰다. 올해 국내 신규 상장한 ETF 가운데 순매수 1위에 해당한다. 역대 국내 상장 원자재형 ETF 가운데 최단기간 5000억원 달성 기록이다.

TIGER KRX금현물 ETF는 한국거래소 KRX금시장에 상장된 순도 99.99% 금을 직접 편입하고 한국예탁결제원에 보관하는 현물형 ETF다. 총보수는 연 0.15%로, 국내 금 ETF 중 최저 수준이다. 해외 금 ETF를 편입하는 재간접형 구조와 달리 이중 보수 부담이 없다.

금은 닷컴버블, 글로벌 금융위기 등 주식 시장의 변동성이 확대될 때마다 대표적인 안전자산으로 평가받았다. 최근 증시 불확실성이 커지면서 TIGER KRX금현물 ETF는 안전자산 투자 수요 확대의 수혜를 받고 있다. 김치프리미엄이 다소 축소되면서 투자 심리는 더욱 강화되는 추세다. 개인 투자자의 관심이 높아지며 순자산도 8000억원을 돌파했다.

미래에셋자산운용은 글로벌 ETF 시장에서 다양한 금 투자 기회를 제공하며 노하우를 갖추고 있다. 호주에 상장된 세계 최초 금 현물 ETF인 'Global X Physical Gold'를 비롯해, 커버드콜 전략을 접목한 금 투자 ETF 'Global X Gold Yield', 금 채굴업체 투자 ETF Global X Gold Producers에 이르기까지 미국, 캐나다, 인도 등 전 세계에서 폭넓은 라인업을 갖추고 있다.





AD

미래에셋자산운용 김남호 글로벌ETF운용본부장은 "역사적으로 금은 인플레이션과 불확실성이 내재한 상황에서 더욱 가치를 발휘하는 자산"이며 "안전자산인 금을 활용해 장기 투자를 고려한다면 국내 최저 보수의 'TIGER KRX금현물 ETF'가 최적의 솔루션이다"라고 말했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>