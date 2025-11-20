본문 바로가기
사상 최고 매출 낸 엔비디아, '숫자'로 'AI 거품론' 일축

김형민기자

입력2025.11.20 10:15

3분기 실적 발표…사상 최대 매출 달성
AI 거품론에 반기 "선순환 단계 진입"
데이터센터 매출 뛰면서 호실적 견인
우리 기업들과의 협력에도 긍정 결과

엔비디아가 최근 시장을 뒤흔든 이른바 '인공지능(AI) 거품론'을 최고점의 숫자로 뒤덮인 호실적으로 잠재우며 AI 시장에 잠시 드리웠던 불확실성의 그림자를 걷어냈다. 이에 따라 AI 시장은 새로운 평가를 받고 국면 역시 전환될 것이란 전망이 나온다.


사상 최고 매출 낸 엔비디아, '숫자'로 'AI 거품론' 일축
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 19일(현지시간) 회사의 회계연도 3분기(8~10월) 실적을 발표한 후 이어진 설명회에서 "우리는 AI 선순환 단계에 진입했다"고 강조했다. 지난달 30일 미국의 유력 투자가 마이클 버리가 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X) 계정에 "우리는 때때로 거품(버블)을 본다"고 쓴 글을 겨냥한 것이라는 분석이 나온다. 버리는 당시 글을 통해 AI가 거품만 낀 채 정체돼 있는 시장으로, "참여하지 않는 것이 승리전략일 수도 있다"며 깎아내렸다. AI가 구체적인 방향성이 없는데도 증권가와 시장이 AI에 뜨겁게 반응하는 현실을 꼬집은 것이다.


버리는 지난 13일 다시 엑스를 통해 2027년 1월 만기인 팔란티어 500만주, 같은 해 12월 만기인 엔비디아 100만주 규모 풋옵션을 계약했다고 밝혔다. 풋옵션은 미리 정해진 가격에 주식을 팔 수 있도록 하는 제도다. 버리는 팔란티어 풋옵션 행사가로 50달러, 엔비디아 행사가로 110달러를 제시했다. AI 시장을 선도하고 있는 두 회사의 주가가 곧 폭락할 것이라고 예언한 것이다. 2008년 미국 주택시장 붕괴를 정확히 예측했던 그의 이력과 함께 이 글은 큰 관심을 받았다. 이와 같은 버리의 전망은 'AI 거품론'으로 불리며, 동조하는 전문가, 외신들도 나왔다.


하지만 엔비디아는 사상 최대 실적으로 확실한 반기를 들었다는 분석이 나온다. 데이터센터, AI 가속기, 로봇 등 AI에 관해선 거의 모든 것을 하고 있는 집합체인 엔비디아가 누락 없이 각 분야에서 고르게 높은 실적을 내면서 버리의 주장을 머쓱하게 만들었다는 평가가 나온다. "선순환 구조"란 표현을 황 CEO가 쓴 것도 이런 맥락으로 읽힌다. 엔비디아는 전 분기에서 시장 전망에 다소 미치지 못했던 데이터센터 사업까지 활기를 보이면서 사상 최대 매출액을 찍었다. 3분기 전체 매출액은 570억1000만달러(약 83조4000억원), 이 중 512억달러(약 75조원)를 데이터센터가 담당했다. 게임 부문은 43억달러, 전문가용 시각화 부문과 자동차·로봇공학 부문은 각각 7억6000만달러와 5억9000만달러였다. 주당 순이익(EPS)은 1.3달러로, 시장이 전망한 1.25달러를 넘어섰다.


AI 시장에 대한 불확실성이 해소됨에 따라, 우리 기업들도 지난 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 계기로 엔비디아와 협력하기로 했던 각종 사업에서 박차를 가할 수 있게 됐다.


반도체 부문에서 폭넓게 협력하기로 한 삼성전자, SK하이닉스의 차후 행보가 특히 주목받는다. 두 회사는 엔비디아가 구축하고자 하는 각종 데이터센터에 들어갈 대량의 메모리 제품들을 만들고 공급하는 데 힘을 쏟을 가능성이 있다. 블랙웰 등 엔비디아의 AI 가속기에 쓰이는 고대역폭메모리(HBM3E, HBM4) 공급도 앞으로 더욱 활기를 보일 것으로 전망된다.


이에 맞춰 생산능력(케파) 확장도 본격화되고 있다. 삼성전자는 최근 평택캠퍼스 P5 공장 건설을 재개하고 여기에 60조원 이상을 투자할 방침으로 전해진다. 이곳에선 첨단 D램과 HBM 등 각종 차세대 메모리 제품이 생산될 예정이다. SK하이닉스도 용인 반도체 클러스터에 세울 생산시설에 대한 자본 투입 규모를 당초 계획했던 120조원 수준에서 최근 600조까지 늘린 것으로 알려졌다. 청주 M15X 팹도 근래 장비 반입을 시작하며 고삐를 당기고 있다. 올해 안에 준공을 완료하고 내년에 가동한다는 게 SK하이닉스의 계획이다. 이외에도 삼성, SK, 현대차가 함께 협력하기로 한 AI 팩토리 구축, 네이버와의 피지컬 AI 플랫폼 공동개발 등 다른 프로젝트들도 앞으로 속도가 붙을 것으로 전망된다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

