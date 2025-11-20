삼성카드, 프리미엄 상품 'THE iD 퍼스트' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5대 영역 연 최대 15만원 할인 기프트 제공

해외 3%, 일상·쇼핑·여가 1.5%, 국내 1% 적립

삼성카드는 프리미엄 신상품 THE iD. 1st를 출시했다고 20일 밝혔다.

백화점, 여행, 온라인쇼핑몰, 골프, 병원 등 5개 업종에서 연 최대 15만원의 할인 기프트를 제공하는 상품이다.

5개 업종에서 건별 5만원 이상 결제하면 5만원을 할인해준다. 5만원 할인 기프트는 연 최대 3회쓸 수 있다. 최대 15만원까지 제공된다는 의미다.

적립한도 없는 포인트 적립 혜택도 준다. 국내 가맹점 이용시 결제 금액의 1%를 한도없이 적립해준다.

특별 영역인 일상·쇼핑·여가·해외 업종 이용 시 포인트 적립률을 높여준다.

일상(음식점·편의점·커피전문점·병원), 쇼핑(백화점·면세점·프리미엄아울렛·온라인쇼핑몰), 여가(항공·공연) 이용 시 1.5%, 해외 가맹점 이용 시 3%를 적립할 수 있다. 특별 영역 혜택도 적립 한도 없이 제공한다.

공항 라운지 서비스와 국제브랜드 서비스도 있다. 고객은 국내외 공항 라운지 무료 서비스를 연 3회 사용할 수 있다.

무료 서비스 횟수는 공항 라운지를 이용하는 사람 기준으로 차감된다. 본인은 물론 동반인도 포함된다. 본인 및 동반인 2인까지 무료 서비스를 이용할 수 있다.

이외에도 해외겸용(마스터카드) 카드로 발급받는 고객은 특급호텔 무료 발렛 파킹·식음료 할인 등, 마스터카드 월드 등급의 국제브랜드 서비스를 누릴 수 있다.

전월 이용 실적, 혜택 대상 업종, 혜택 제공 횟수 등 세부 사항은 삼성카드 홈페이지와 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

연회비는 국내전용, 해외겸용(마스터카드) 모두 15만원이다.





삼성카드 관계자는 "디 아이디 퍼스트는 프리미엄 카드를 처음 접하는 고객이 다양한 영역에서 혜택을 받을 수 있는 카드"라며 "취향에 맞는 다양한 혜택을 즐기길 바란다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

