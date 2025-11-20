본문 바로가기
대구시, 공공부문 장애인 일자리 1509명 모집…내년부터 근무

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.20 09:56

대구시는 2026년 장애인일자리 참여자를 전년 대비 88명 확대해 총 1509명을 모집한다. 이번 모집은 장애인의 사회참여 확대 및 직업 경험 제공, 소득 보장 지원을 목표로 하며, 모집은 11월 말부터 시작된다.


대구시는 어려운 재정 여건 속에서도 보건복지부와 협의를 통해 장애인일자리 사업 예산 231억원을 확보, 2026년 장애인일자리 지원사업을 본격적으로 추진할 예정이다.

대구시, 공공부문 장애인 일자리 1509명 모집…내년부터 근무 대구시 산격청사
2026년 사업은 일반형 일자리(전일제 362명, 시간제 185명), 복지형 일자리(790명), 특화형 일자리(시각장애인안마사 파견 100명, 발달장애인요양보호사 보조 72명) 등 3개 유형으로 구분되며, 참여자는 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 근무하게 된다.


일반형 일자리는 주 40시간 근무의 전일제와 주 20시간 근무의 시간제로, 행정복지센터와 장애인복지관 등에서 공공 및 복지 행정업무를 수행한다.


복지형 일자리는 주 14시간 이내(월 56시간) 근무로, 공공기관, 지역사회 복지시설 등에서 환경정리, 주차단속, 사무보조, 사서 보조 등의 업무를 맡는다. 매년 장애 특성과 유형을 고려한 다양한 직무가 개발되고 있으며, 2026년에는 장애 정도가 심한 장애인을 위한 맞춤형 직무가 추가된다.


또한, 특화형 일자리는 주 25시간 근무로, 노인복지관, 경로당 등에 시각장애인 안마사를 파견해 안마 서비스를 제공하고, 발달장애인 요양보호사 보조일자리는 노인요양기관 등에서 요양보호사 업무를 보조한다.


장애인일자리사업 참여 자격은 '장애인복지법'에 따라 등록된 18세 이상 미취업 장애인으로, 각 구·군청 행정복지센터 또는 장애인복지관 등 민간위탁 사업수행 기관에서 11월 말부터 접수를 시작한다.


모집 일정과 자세한 내용은 각 구·군청 홈페이지 공고를 통해 확인할 수 있다. 구·군별로 모집 시기와 세부 내용이 다를 수 있으므로, 거주지 구·군 장애인일자리 담당 부서에 문의해야 한다.


김태운 대구시 보건복지국장은 "장애인일자리 사업을 통해 장애인의 사회참여와 다양한 직업 경험을 증진시키고, 삶의 질 향상에 기여할 수 있길 바란다"며, "앞으로도 더 많은 장애인이 사업에 참여할 수 있도록 일자리 확대에 지속적으로 노력할 계획"이라고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

