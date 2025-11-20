위코멧, 의료시뮬레이션 심포지엄 참가…브레이든 온라인 소개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

심폐소생술 자기주도학습 서비스 연계 CPR 교육 효과 공유

응급상황 대응 헬스케어 스타트업 위코멧은 제3회 의료시뮬레이션 심포지엄에 참가해 심폐소생술(CPR) 자기주도학습 서비스 브레이든 온라인을 소개했다고 20일 밝혔다.

위코멧이 제3회 의료시뮬레이션 심포지엄에 참가해 심폐소생술(CPR) 자기주도학습 서비스 브레이든 온라인을 소개하고 있다. 위코멧

이번 심포지엄은 '의료시뮬레이션 교육 발전을 위한 센터 인증 및 교수자 자격제도의 필요성과 방향'을 주제로 진행됐다. 위코멧은 이번 행사에서 전시 부스를 운영하며 의료 종사자들과의 소통을 강화했다. 특히 CPR 자기주도학습 서비스인 '브레이든 온라인'을 연계한 교육 효과를 알렸다. 이와 함께 현장과 병원을 실시간으로 연결하는 통합 솔루션인 라이프넷 시스템과 주요 응급 장비인 라이프팩 CR2(자동심장충격기), 루카스 3(기계식 가슴압박장치) 등을 소개했다.





이정훈 위코멧 대표는 "이번 심포지엄은 위코멧이 제공하는 다양한 응급 대응 솔루션을 소개하고 공유하는 자리"라며 "앞으로도 응급상황에서 환자의 생존율을 높이고 의료진의 업무 효율성을 향상시키는 데 기여하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

