기아 PV5, 상용차 최고 권위 상 수상 "실용적 혁신 구현"

'2026 세계 올해의 밴' 수상

기아의 첫 PBV(차량 그 이상의 플랫폼) 'PV5'가 상용차 업계 세계 최고 권위의 상을 받았다.

기아는 19일(현지시각) 프랑스 리옹에서 열린 세계 상용차 박람회 '솔루트랜스'에서 PV5가 '2026 세계 올해의 밴'을 수상했다고 20일 밝혔다.

19일(현지시각) 프랑스 리옹에서 열린 세계 상용차 박람회 ‘솔루트랜스’에서 ‘세계 올해의 밴’ 시상식에서 기아 PBV비즈니스사업부 김상대 부사장(왼쪽부터)과 잘라스 스위니 IVOTY 위원장, 마크 헤드리히 기아 유럽권역본부장이 기념 촬영을 하고 있다. 기아

'세계 올해의 밴'은 유럽 각국의 글로벌 경상용차 전문 기자단으로 구성된 비영리 기관 'IVOTY'이 주관해 선정하는 경상용차 업계의 가장 권위있는 상으로 1992년부터 34년째 이어져오고 있다. PV5는 시상 역사상 한국 브랜드 최초이자 아시아 전기 경상용차로도 최초 수상의 영광을 안았다.

특히 심사위원단 26명이 전원 일치로 수상을 결정, PV5의 독보적인 완성도와 전동화 기술 혁신성을 완벽히 입증했다.

PV5는 포드 'E-트랜짓 쿠리어', 포드 'E-트랜짓', 포드 '트랜짓 커넥트 PHEV', 폭스바겐 '크래프터', 폭스바겐 '트랜스포터/E-트랜스포터', 파라이즌 'SV' 등 후보에 오른 글로벌 경상용차 시장의 강력한 경쟁 모델들을 제쳤다.

잘라스 스위니(Jarlath Sweeney) IVOTY 위원장은 "기아 PV5는 우수한 성능, 효율적인 전기 플랫폼, 사용자 중심의 설계로 심사위원단에 깊은 인상을 남겼다"며 "심사위원 전원 일치로 선정된 것은 PV5가 전기 상용차 시장에서 실용적인 혁신을 구현하는 새로운 기준임을 입증하는 것"이라고 호평했다.

기아는 2023년 '세계 올해의 고성능 자동차' 부문 EV6 GT 수상을 시작으로, 2024년 '세계 올해의 자동차', '세계 올해의 전기차'에 EV9, 2025년 '세계 올해의 자동차'에 EV3가 수상한 데 이어 PV5가 세계 올해의 밴을 수상함으로써 4년 연속 세계적인 무대에서 전동화 모빌리티 리더십을 인정받았다.

송호성 기아 사장은 "오랫동안 EV 혁신을 이끌고자 노력해왔으며, PV5는 이러한 의지를 상용차 영역까지 확장한 모델"이라며 "특히 PV5는 다품종 유연 생산이 가능한 '컨베이어·셀' 결합 생산 시스템과 같은 제조 혁신까지 함께 이뤄낸 결과물이기에 이번 수상이 더욱 의미 깊다"고 밝혔다.

이어 "PV5가 데뷔와 동시에 '세계 올해의 밴'에 선정된 것은 기아가 글로벌 경상용차 시장의 기준을 재정의하고, 전 세계 비즈니스 고객을 위한 스마트하고 지속가능한 모빌리티의 미래를 열어갈 것임을 입증한 것"이라고 말했다.





한편 기아는 이번 수상을 기념해 다양한 경품을 제공하는 이벤트를 실시한다. 12월 19일 이전에 PV5를 출고한 고객을 대상으로 추첨을 통해 선정된 우수 후기 작성자에게 경품을 준다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

