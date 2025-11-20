본문 바로가기
'대전 원도심 부활 신호탄'…한화 건설부문-대전시, 대전역세권 사업설명회 개최

오유교기자

입력2025.11.20 09:40

‘대전역세권 개발계획 사업’ 관련 설명회 개최
복합시설+기업유치+일자리 삼박자 전략
지역민 “드디어 대전 바뀌나” 기대감
사업 본격 추진시 원도심 활성화 기여할듯

한화 건설부문이 주관하는 대전역세권개발PFV가 대전시와 함께 지난 19일 대전 우송대학교 우송예술회관에서 '대전역세권 개발계획 사업설명회'를 열었다. 이 자리에는 김우석 한화 건설부문 대표 내정자, 이장우 대전시장, 박희조 동구청장 등 관계자를 비롯해 약 1100여 명의 지역주민이 참석해 사업에 대한 뜨거운 관심을 보였다.

'대전 원도심 부활 신호탄'…한화 건설부문-대전시, 대전역세권 사업설명회 개최 대전역세권 개발계획 사업설명회. 한화 건설부문.
이번 설명회는 대전역세권 개발사업의 추진 현황과 향후 계획을 시민들과 공유하기 위해 마련됐다. 이장우 대전시장의 시정 브리핑, 사업설명 영상 상영, 현장 질의응답 등 시민과의 소통에 중점을 두고 진행됐다.


설명회에 이어 한화 건설부문과 대전시는 대전역세권의 성공적인 개발과 지역경제 활성화를 목표로 기업유치 업무협약(MOU)을 체결했다. 양 기관은 협약에 따라 대전시 내 투자 및 사업 확대, 기업 유치를 위해 노력하고, 대전역세권 등 도심융합특구 입주 기업에 대한 각종 지원과 특례 혜택을 부여하기 위해 협력할 방침이다. 또한 지역 중소기업과 대기업 간 상생협력 생태계 구축과 청년 및 지역 인재 일자리 창출에도 적극적으로 나설 것을 약속했다.


임한빈 대전역세권개발PFV 대표는 "대전역세권의 성공적인 개발을 위해 대전시와 적극적으로 협력하고 지역 발전에도 기여할 것"이라고 했다.


대전역세권 복합 2-1구역 개발사업은 대전역세권 재정비촉진지구의 핵심 프로젝트다. 대전역 동광장 일원 약 2만8391㎡ 부지에 주거, 업무, 판매, 숙박시설 등 미래형 복합도시공간을 조성하는 사업이다. 총사업비는 약 1조 3000억 원 규모다. 사업이 본격적으로 추진되면 원도심 활성화에 크게 기여하고, 지역경제 성장의 핵심 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

