코스피, 미국발 훈풍에 4030선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세

코스피, 4020선 상승 출발

코스닥도 1%대 올라

엔비디아발 훈풍에 20일 코스피는 4030선에서 상승 출발했다. 코스닥도 1% 넘게 오르며 긍정적 분위기가 형성되고 있다.

코스피가 3% 가까이 상승 출발하며 4000선을 회복한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 보다 2.58% 오른 4030.97로 코스닥도 1.71% 상승한 886.23 시작했다. 2025. 11.17 조용준 기자

이날 오전 9시 9분 기준 코스피는 전 거래일 대비 2.37% 오른 4022.72를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 2.58% 뛴 4030.97로 출발한 뒤 장 초반 4020~4030선에서 등락하고 있다.

외국인과 기관이 각각 366억원, 636억원을 사들이는 가운데 개인은 975억원을 내다 팔고 있다.

19일(현지시간) 발표된 엔비디아 호실적에 따른 온기가 국내 증시에도 확산하고 있다. 전기·전자 업종이 전 거래일 대비 3.82% 오르고 있고 기계·장비(3.17%) IT서비스(2.62%) 등도 강세를 보인다. 국내 반도체 '투톱'인 삼성전자(3.47%) SK하이닉스(5.16%)도 높은 상승률을 나타내고 있다. 엔비디아는 회계연도 3분기(8~10월) 매출 570억600만달러로, 시장 기대치를 상회하는 '어닝 서프라이즈'를 기록했다.

이 밖의 업종에서는 제조(2.58%) 건설(2.09%) 전기·가스(2.07%) 금융(1.69%) 유통(1.44%) 증권(1.41%) 등이 오른다. 부동산(-0.11%)만이 하락세를 보인다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 LG에너지솔루션(0.91%) 현대차(0.38%) HD현대중공업(2.79%) 두산에너빌리티(4.17%) 한화에어로스페이스(0.99%) KB금융(0.41%) 등이 모두 오르고 있다.

같은 시각 코스닥은 전장 대비 2.03% 오른 889.02를 기록했다. 전 거래일보다 1.47% 오른 884.10에 출발한 지수는 장 초반 890선까지 회복했다.

개인과 외국인이 각각 91억원, 228억원을 순매수하며 지수 상승을 견인하고 있다. 반면 기관은 홀로 23억원을 팔아치우고 있다.

업종별로는 금융(3.09%) 제약(2.47%)을 비롯해 전기·전자(1.99%) 운송장비·부품(1.96%) 제조(1.94%) 기계·장비(1.94%) 등이 오르는 가운데 출판·매체복제(-0.85%) 운송·창고(-0.02%) 통신(-0.01%) 등이 약보합세를 보인다.





시총 상위 10개 종목 모두 강세를 보이고 있다. 알테오젠(3.31%) 에코프로비엠(1.88%) 에코프로(3.28%) 에이비엘바이오(1.77%) 펩트론(8.37%) 레인보우로보틱스(1.95%) 리가켐바이오(1.44%) HLB(1.84%) 삼천당제약(2.30%) 코오롱티슈진(4.09%) 등이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

