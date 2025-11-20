"산업용 시장 공략"…삼화페인트, 내화도료·뿜칠재 결합설루션 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최초 UL1709 내화 뿜칠재 독점 공급

키프200로 곡선면·고난도 시공 한계 극복

해외 플랜트 프로젝트 진출도 본격화

삼화페인트공업은 프라임케미칼과 손잡고 내화도료와 내화 뿜칠재 기술을 결합한 내화 설루션을 선보였다고 20일 밝혔다.

삼화페인트는 국내 최초로 UL 1709 인증을 획득한 산업용 내화 뿜칠재의 독점 공급권을 확보하면서 내화도료와 내화 뿜칠재 모두 UL 1709 인증을 보유한 국내 유일 기업이 됐다.

삼화페인트공업의 내화 뿜칠재 키프200. 삼화페인트공업

해당 상품은 산업용 시멘트계 내화뿜칠재인 키프200다. 터널, 정유·석유화학 플랜트 등 화재에 취약한 시설물에 적용할 수 있도록 설계됐다. 1350도 고온에서 최대 4시간 동안 구조물의 내화 성능을 유지할 수 있으며 내구성이 우수해 충격으로 인한 균열이나 박리를 최소화했다.

키프200은 한국건설기술연구원(KICT)의 터널 내화 시험 인증도 획득했다. 기존 터널용 내화시스템은 내화 보드를 부착하는 방식이라 곡선면 시공이 어렵다는 한계가 있었지만, 키프200은 스프레이 분사 방식을 채택해 빠르고 간편하게 시공할 수 있도록 했다.





삼화페인트 관계자는 "양사의 기술력과 영업, 시공 지원 역량이 결합하면서 산업 시설의 내화 시장에서 강력한 시너지를 낼 것으로 기대한다"며 "국내 시장을 넘어 해외 플랜트 프로젝트에도 적극적으로 진출할 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

