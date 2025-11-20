한섬, 성수·더현대 서울서 킴 카시디안 '스킴스' 첫 팝업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'TOMG.성수', 더현대 서울서 진행

셰이프웨어·언더웨어·라운지웨어 등 120종

현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬이 오는 21일부터 다음달 말까지 서울 성동구 성수동에 위치한 톰그레이하운드 'TOMG.(톰지)' 성수와 더현대 서울 2층 총 두 곳에서 미국 패션 브랜드 '스킴스' 홀리데이 팝업스토어를 연다고 20일 밝혔다.

스킴스는 지난 2019년 미국 유명 셀럽으로 유명한 '킴 카다시안'과 패션 사업가 '옌스 그레데'가 공동 설립한 브랜드다. 곡선을 아름답게 강조하는 셰이프웨어(보정속옷)를 비롯해 두 배로 늘어나는 신축성 있는 언더웨어, 라운지웨어 등으로 전세계적인 인기를 끌고 있다.

이번 팝업스토어 두 곳 모두 스킴스의 시그니처 인테리어 콘셉트로 디자인돼 고객들이 스킴스 고유의 아이덴티티를 체험할 수 있게 했다.

소프트톤의 컬러 팔레트와 케이블니트(꼬임이 많은 니트)를 연상시키는 디테일, 브랜드 고유의 색조를 강조한 마네킹 등이 특징이다. 특히 한섬은 스킴스 콘셉트 구현을 위해 톰그레이하운드 성수 매장 1층과 2층, 총 119㎡(약 36평) 전체를 스킴스 팝업스토어로 변신시켰다.

이번 팝업에서는 스킴스의 2025 신상품 라인 '홀리데이 컬렉션'을 비롯해 120여 종의 상품을 선보인다. 홀리데이 컬렉션은 스킴스만의 크리스마스 분위기의 패턴 프린트가 디자인된 라운지웨어가 대표적으로, 플란넬 슬립 세트(19만 5000원), 스노우버니 케이블니트 쉬렁큰 후디(21만 5000원), 스노우버니 케이블니트 팬츠(19만 5000원) 등이 있다. 이 밖에도 기존 스킴스의 베스트셀러인 피츠 에브리바디 긴팔 티셔츠(11만원), 코튼 플리스 클래식 후디(16만 5000원), 코튼 저지 티셔츠(9만원) 등을 판매한다.





한섬 관계자는 "이번 스킴스 팝업스토어를 통해 기존 한섬 고객들은 물론 국내 소비자들에게 글로벌 유명 브랜드 스킴스를 국내 패션업계 최초로 선보이는 데 의의가 있다"며 "앞으로도 국내 고객 니즈에 맞는 다양한 유명 해외 패션 브랜드를 선별해 선보여, 고객들에게 새로움을 선사해 나가겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

