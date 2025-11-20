현대글로비스, 글로벌 車운송선사들과 탄소중립 발전 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 자동차선 탈탄소 표준화 기반 마련

현대글로비스가 글로벌 주요 완성차 해상운송 선사들과 신 탄소집약 계수를 공개하고 글로벌 업계 표준화에 나선다고 20일 밝혔다.

18일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 ‘글로벌 로로 커뮤니티(GRC)’ 총회에서 현대글로비스 관계자가 발언을 하고 있다. 현대글로비스

글로비스는 18일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '글로벌 로로 커뮤니티(GRC)' 총회를 공동 주최하고 업계 공동의 탈탄소 추진 방향을 모색했다. GRC는 세계 자동차 운송 능력의 75% 이상을 차지하는 주요 로로(Roll-on/Roll-off·자체동력으로 선적·하역할 수 있는 화물) 사업자로 2024년 구성된 협의체다. 발레니우스 빌헬름센, 호그오토라이너, NYK 등 글로벌 주요 선사가 참여하고 있다.

글로비스가 처음으로 주최한 이번 총회에서는 자동차운반선 화물 운송의 탈탄소 표준화를 중심으로 환경 관련 글로벌 업계 동향을 공유했다.

특히 로로 사업자 중심의 신 해상운송 탄소집약 계수가 발표됐다. 운송활동 단위 ton-km당 탄소 배출량을 뜻하는 이 계수는 전체 로로 사업자의 약 75%에 해당하는 선박의 실측데이터를 기반으로 산출됐다.

참석자들은 산업 내 높은 정보 커버리지를 통해 실증기반으로 도출된 이번 계수가 글로벌 표준으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

지난 4월 협의체는 완성차 전 과정 탄소배출(LCA) 저감의 기반이 될 업계 공통의 해상운송 탄소집약 계수 필요성에 공감하고 새로운 탄소배출량 산정방법 연구에 돌입했다.





글로비스 관계자는 "완성차 제조사가 선사별 탄소중립 성과를 비교하고 이를 기반으로 운송사를 선택함으로써 자동차 LCA 측면에서 탄소중립을 가속화하는데 기여하게 될 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

