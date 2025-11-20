화순군, 정리의 신 '이지영 강사' 초청 강연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'인생이 달라지는 정리의 힘' 주제

전남 화순군이 지난 18일 화순군청 4층 대회의실에서 정리의 신 이지영 강사를 초청해 '2025 군민 행복 아카데미' 제9회 강연을 진행했다.

제9회 '2025 군민행복 아카데미' 강연 모습. 화순군 제공

AD

20일 군에 따르면 이번 강연에는 '인생이 달라지는 정리의 힘'을 주제로 일상 속 작은 실천과 삶을 돌아보는 메시지를 중심으로 진행되며, 참석한 군민들의 공감과 관심을 이끌었다.

'tvN 신박한 정리' 프로그램에서 활동한 이지영 강사는 편안한 분위기 속에서 사람들 스스로 생활과 생각을 돌아볼 수 있도록 자연스럽게 강연을 이끌었다.

참석 군민들은 "오랜만에 마음을 정리할 기회가 됐다"며 "일상을 새롭게 바라보는 시간이었다"고 전했다.

조미화 군 인구청년정책과장은 "이번 강연이 군민들에게 스스로 돌아보는 삶의 계기가 됐다"며 "앞으로도 우리 군민들이 다양한 분야의 전문가와 만나 성장과 배움의 기회를 얻을 수 있는 자리를 꾸준히 마련하겠다"고 말했다.





AD

한편, 군민 행복 아카데미는 화순군이 매달 운영하는 명사 초청 강연 프로그램으로 군민 누구나 별도의 신청 없이 자유롭게 참여할 수 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>