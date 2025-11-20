[JW 보도자료] JW이종호재단, 장애인 미술 공모전 ‘2025 JW아트어워즈’ 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작품 341점 접수, 수상자 27명 선정

JW중외제약의 공익재단인 JW이종호재단은 19일 서울 종로구 인사아트센터에서 '2025 JW아트어워즈' 시상식을 개최했다고 20일 밝혔다.

2025 JW아트어워즈 대상 수상자 강다연 작가. JW중외제약

올해로 11회째를 맞이한 JW아트어워즈는 장애 예술인에게 창작의 기회를 제공하고, 문화예술 속 다양성과 포용의 가치를 알리기 위해 JW이종호재단이 주최하는 순수미술 공모전이다. 고(故) 이종호 JW중외제약 명예회장이 "장애인도 문화예술 활동을 통해 사회를 밝게 만드는 존재"라는 신념 아래 2015년 제정했다.

2025년 공모전은 지난 7~8월 '너의 빛, 우리의 무지개'를 주제로 진행됐다. 만 16세 이상의 장애 예술인을 대상으로 한 이번 공모에는 총 341점의 작품이 접수되며 역대 최다 출품을 기록했다.

JW이종호재단은 이번 시상식에서 대상 1명(500만원), 최우수상 2명(각 300만원), 우수상 2명(각 200만원), 장려상 2명(각 100만원), 입선 20명(각 30만원)에게 총 2300만원의 상금을 수여했다.

올해 대상으론 2005년생 강다연 작가의 작품이 선정됐다. 강 작가는 아크릴과 펜을 활용해 부엉이 아버지가 가족을 포근하게 감싸는 모습을 상징적으로 표현한 작품명 '아빠의 사랑'을 출품했다.

이 작품은 선인장 집을 배경으로 아버지의 따뜻한 사랑과 희생을 담아냈다. 특히 일반적인 도상이나 기법에 얽매이지 않고, 나이프를 사용해 두꺼운 질감의 아크릴 물감을 얹어 외부로부터 가족을 지켜주는 선인장 가시를 독특하게 표현한 점이 심사위원단의 높은 평가를 받았다. 강 작가는 "아빠의 사랑과 희생의 빛이 우리 가족을 예쁜 무지개로 빛나게 한다"고 작품에 담긴 내면의 서사를 전했다.

최우수상은 박재영 작가의 '나의 생각나무엔'과 표거연 작가의 'Symphonie Nr.7 A-dur'이 선정됐다. 이외에도 우수상 2명, 장려상 2명, 입선 20명이 각각 수상자로 선정됐다.

수상작 27점은 오는 11월 25일까지 인사아트센터 제6 전시장에서 일반에 무료로 공개된다.





JW이종호재단 관계자는 "JW아트어워즈는 매년 예술적 감각과 역량이 뛰어난 장애 예술가들을 발굴하며, 이들이 한국 미술계에서 당당히 활동 영역을 넓혀갈 수 있는 기반을 만들어 왔다"며 "앞으로도 재능 있는 작가들을 보다 널리 알리고 지원해 나갈 계획"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

