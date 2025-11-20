한성숙 장관 "소상공인 성장 위한 청사진 마련할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소상공인 성장 주제로 첫 릴레이 간담회 개최

중소벤처기업부는 20일 서울 강남구 씨스퀘어에서 '소상공인 성장'을 주제로 하는 제1차 릴레이 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 지난 7월부터 10월까지 진행된 '소상공인 회복과 안정'을 주제로 한 릴레이 간담회에 이어, '소상공인 성장'을 주제로 향후 정책 방향을 수립하기 위한 목적으로 추진하게 됐다.

행사에는 소상공인연합회 회장 및 도시형소공인연합회 회장, 디지털·AI 및 지역상권 전문가, 청년 상인 및 글로컬상권 창출팀 대표 등이 패널 토론자로 참석했다. 성장에 관심이 있는 일반 소상공인 30여명도 함께 했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관

먼저 중기부에서 소상공인 성장정책 방향에 대해 설명하고 이후에는 KDI 이진국 선임연구위원이 '소상공인 성장의 선순환 구조 구축방향'을 발제했다. 소상공인의 현황과 경제적 중요성을 짚고, 소상공인 업계가 마주하고 있는 과밀·양극화·생산성 저하 등의 구조적 문제와 향후 소상공인 성장의 선순환 구조를 구축하기 위한 방향 등에 대해 발표했다.

'소상공인 성장정책 방향'을 주제로 패널 토론도 진행됐다. 이날 참석한 김지영 교수는 소상공인 디지털·AI 전환을 위해 교육·도입·활용·성과관리까지 상시적 지원 체계의 필요성에 대해 언급했으며, 류태창 교수는 성장을 위한 상권 데이터 활용 필요성에 대한 의견 등을 개진했다.





이번 간담회를 시작으로 중기부에서는 향후 디지털·AI 전환, 청년, 로컬·글로벌, 지역상권, 소공인 등 다양한 주제의 릴레이 간담회를 순차적으로 진행해 소상공인 성장의 정책 방향을 모색해 나갈 계획이다. 한성숙 중기부 장관은 "지난 10회의 간담회가 당면위기 극복에 집중했다면, 이제는 소상공인의 지속가능한 성장을 위한 희망의 메시지가 필요한 때"라면서, "향후 이어질 릴레이 간담회를 통해, 소상공인 성장을 위한 청사진을 마련할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

