'쿠팡 알바' 해본 박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

박지현 전 민주당 비대위원장, 쿠팡 알바 경험

"빠름과 편리함의 비용 다시 질문해야 할 때"

"생계 급한 이에게 강요된 선택, 구조 문제"

박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장이 새벽 배송을 둘러싼 논쟁과 관련해 "우리가 누리는 '빠름'과 '편리함'의 비용을 이제는 다시 질문해야 한다"고 밝혔다. 박 전 위원장은 그간 정치 일선에서 벗어나 쿠팡 물류센터와 녹즙 배송 아르바이트 등 노동 현장에서의 경험을 공개해왔다.

박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장 지난 9월 쿠팡 물류센터 알바 경험을 공유하며 올린 사진. 페이스북

박 전 위원장은 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '일당 19만원, 그 뒤에 있는 진짜 이야기'라는 제목의 글을 올렸다. 그는 지난 9월 쿠팡 물류센터에서 새벽 1시부터 오전 9시까지 일하고 19만 9548원을 받았다고 밝혀 화제가 된 바 있다.

그는 쿠팡 측 프로모션 조건을 직접 공개했다. 해당 조건에는 △최근 28일 이내 근무 이력 없는 신규 헬퍼 △지각·조퇴 시 프로모션 무효 △다른 프로모션과 중복 불가 △CLS(쿠팡 로지스틱스 서비스) 계약직 지원 불가 등의 조항이 포함돼 있었다. 그는 "이 문구들은 높은 시급이 기존 노동자에게 주어지는 보상이 아니라, 신규 인력을 끌어오기 위한 단 한 번의 미끼임을 의미한다"고 지적했다.

그러나 박 전 위원장은 "실제 근무는 고되고 치열했다"며 "19만원은 체력과 시간을 맞바꾼 값이었지만, 그 이후로 같은 조건의 프로모션 문자를 다시 본 적이 없다. 오래 일할수록 오히려 수당이 줄어드는 구조였다"고 말했다. 그는 주변 아르바이트 경험자들의 "4시간 만에 도망쳤다"는 반응을 언급하며 "나도 도망치고 싶었지만, 조퇴하면 고수당을 포기하게 돼 끝까지 버텼다"고 토로했다.

최근 사회적 논쟁이 되는 '새벽 배송 금지'에 대해서는 "어떠한 노동은 누군가의 생계 그 자체이며, 개인의 의지로는 뒤집을 수 없는 구조 속에서 이뤄진다"고 말했다. 이어 "경력이 쌓여도 시급이 오르지 않고, 생계가 급한 사람들이 '선택' 아닌 '강요된 선택'을 하게 되는 새벽 배송과 물류 센터 노동"이라며 "이 현실을 알고서도 새벽 배송이 필수라고 말할 수 있느냐"고 반문했다. 그러면서 "빠름과 편리함 뒤에 있는 비용을 직시하는 데서 정치와 변화가 출발한다고 믿는다"고 강조했다.

지난 19일 국회 소통관에서 제주 쿠팡 새벽배송 택배기사 사망 사고 유가족이 기자회견을 하며 쿠팡 측의 사과와 재발방지 대책을 요구하고 있다. 연합뉴스

이번 논쟁은 지난달 22일 민주노총 택배노조가 노동자의 수면시간과 건강권을 이유로 0∼5시 초심야시간 배송 제한을 주장하며 불거졌다. 반면 쿠팡 직고용 택배기사로 구성된 '쿠팡노조'와 소비자단체 등은 각각 일할 권리와 소비자 편익을 근거로 새벽 배송 제한에 반대하고 있다.





권창준 고용노동부 차관은 지난 12일 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 전체 회의에서 박홍배 더불어민주당 의원이 '고용노동부가 새벽 배송 금지할 수 있느냐'고 묻자 "그 문제(새벽 배송)에 대해서는 다양한 이해관계가 있다"며 "물론 노동부가 노동자들의 생명, 안전을 위해 야간 노동을 규율하는 것은 맞지만, 어떤 방식으로 할 건지에 대해서는 조금 더 사회적인 논의는 해봐야 할 것 같다"고 답했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

