한세예스24문화재단, 이화여대 학술대회 공동 개최

'이화-예일-컬럼비아 학술대회' 후원

2030년까지 6000만원 지원

한세예스24문화재단이 이화여자대학교 이화인문과학원과 '이화-예일-컬럼비아 학술대회' 공동 개최를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

지난19일 이화여대 이화인문과학원에서 진행된 업무협약 체결식에는 김애령 이화인문과학원장, 백수미 한세예스24문화재단 이사장, 김진희 인문과학원 연구원, 미술사학과 김연미 교수 등이 참석했다.

한세예스24문화재단이 19일 이화인문과학원에서 이화-예일-컬럼비아 학술대회 공동 개최 업무 협약을 체결했다. (왼쪽부터) 김애령 이화인문과학원장, 한세예스24문화재단 백수미 이사장. 한세예스24문화재단 제공.

한세예스24문화재단은 이번 협약으로 연 1000만원 규모의 후원금을 연 1200만원으로 증액해 2030년까지 후원한다. 이에 따라 이화인문과학원은 2026년부터 매년 예일대학교 및 컬럼비아대학교와 공동으로 학술대회를 개최하고, 동남아시아 관련 세션을 포함해 해당 분야 전문가 2명 이상을 발표자로 초청한다.

김애령 이화인문과학원장은 "한세예스24문화재단의 지속적인 후원에 감사드린다"라며 "기존 학술대회를 '이화-예일-컬럼비아 학술대회'로 확대해 다양한 연구 주제가 논의되고 더 많은 국가의 연구자들이 참여하는 연구의 장으로 만들어 나가겠다"라고 말했다.

'이화-예일 학술대회'는 2014년부터 이화여자대학교 이화인문과학원과 예일대학교 동아시아연구원이 매년 공동으로 개최하는 학술대회로 아시아를 연구하는 국내외 학자들이 모여 교류하는 행사다. 한세예스24문화재단은 2019년부터 이화여자대학교와 업무 협약을 체결하고 학술대회를 공식 후원하고 있다. 2023년에는 학회에 참석한 세계 석학들이 한국 문화를 더욱 깊이 이해할 수 있도록 4박 5일간 제주와 경주 등 국내 문화유산을 방문하는 여행 프로그램을 제공했다. 지난 5월에는 누적 후원 금액이 5000만원에 도달해 이화여자대학교로부터 '섬김 감사패'를 받았다.

백수미 한세예스24문화재단 이사장은 "동서양 학자들이 아시아 문화를 탐구하고 교류하는 뜻깊은 행사에 한세예스24문화재단이 함께할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "동남아시아 학문과 문화에 대한 글로벌 인식 개선과 연구가 활성화될 수 있도록 지원을 이어갈 것"이라고 밝혔다.





한세예스24문화재단은 2014년 김동녕 한세예스24홀딩스 회장이 사재를 출연해 설립한 사회공헌재단이다. 국내 기초의학 및 진단검사의학 분야 발전을 위해 대한의사협회와 공동으로 '의당학술상'을 제정 및 운영하고 있으며, 2022년부터는 인문학의 가치를 조명하기 위한 '인문학연구지원사업'을 통해 학문 활동을 꾸준히 지원하고 있다. 한국과 동남아시아 간 문화 교류 확대를 위해 국제문화교류전 개최, 동남아시아문학총서 발간 등 다양한 문화교류 사업을 추진하고 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

