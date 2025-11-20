여수광양항만공사, 국가품질경영대회서 산업통상부 장관 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ESG 내재화·전략 실행력·조직문화 확산 등 호평

여수광양항만공사(사장 직무대행 황학범, 이하 공사)는 산업통상부 산하 국가기술표준원이 주최하고 한국표준협회가 주관하는 '제51회 국가품질경영대회'에서 산업통상자원부 장관 표창(지속가능경영 부문 국가품질특별상)을 수상했다고 19일 밝혔다.

공사는 올해 유공 단체 심사에서 높은 종합평가를 받으며 해양수산부 산하기관 중 유일하게 선정되는 성과를 거뒀다.

여수광양항만공사는 '제51회 국가품질경영대회'에서 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다. 여수광양항만공사 제공

AD

심사위원단은 공사가 최고경영자의 실천 중심 리더십 아래 ESG를 조직의 핵심 전략으로 설정하고, ESG 경영 전담 조직 운영 및 정기적인 전략 점검을 통해 ESG 경영을 선언에서 실천 중심 체계로 전환한 점을 높이 평가했다. 지속가능경영보고서 발간과 지역사회 협력 확대 등 구체적 성과는 ESG 내재화의 대표 사례로 인정받았다.

이사회 역시 공사의 주요 강점으로 꼽혔다. 재무·물류·운영·정책 등 전문가로 구성된 이사회는 ESG 정책 승인과 윤리경영 선언 등 주요 안건에서 책임 있는 자문과 견제 역할을 수행한 것으로 평가되었다.

또한 이해관계자 기반 이슈 도출, 과학적 중대성 평가, 국제공시 기준(GRI·K-ESG)에 부합한 KPI 연계 성과관리 체계 구축은 전략 실행력을 높인 요소로 지목됐다.

아울러 공사는 박람회장 운영 전담 조직 신설, 유휴재산 활용 등을 통해 재무적 안정성을 확보하는 동시에 인권 영향평가·안전보건 관리 강화·노사관계 성숙도 향상 등 비재무 영역에서도 체계적인 리스크 관리 성과를 창출했다. ESG 경영실천주간 운영과 슬로건 공모 등 전사적 참여 기반의 조직문화 확산 활동 또한 ESG 가치의 일상화에 기여한 점이 호평을 받았다.





AD

황학범 사장직무대행은 "이번 산업통상부 장관 표창은 지속가능경영 체계 정착을 위해 구성원 모두가 실천해 온 노력의 결실"이라며 "이를 계기로 ESG 경영 수준을 한층 더 고도화해 지속가능한 항만 미래와 공공성 강화에 더욱 힘쓰겠다."고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>