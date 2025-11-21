[이 주의 책]'내일을 위한 역사' 外

내일을 위한 역사

오늘날 인류가 직면한 위기 10가지를 제시하고 역사에서 그 해법을 찾는다. 10가지 위기는 자원 고갈, 무관용, 소비주의, 양극화, 공유지의 비극, 민주주의 해체, 정보 독점, 불평등, 인공지능(AI) 리스크, 문명 붕괴다. 이러한 다중위기의 시대를 돌파하기 위해서는 근본적인 변화가 필요하며, '파괴적 변화'를 촉발하기 위해서는 현존하는 위기, 파급력 있는 사회운동, 선구적인 새로운 사상이라는 세 가지 핵심 요소가 결합해야 한다고 강조한다.(로먼 크르즈나릭 지음/더퀘스트)

하늘 읽기

"기후 변화는 전 세계에서 자행된 최대 사기극"이라고 말한 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장에 정면으로 반박한다. 기후 위기에 대한 명확한 데이터를 제시하며 과학적으로 해설하는 한편, 생명을 가능하게 하는 기후 시스템의 면면을 흥미진진하게 설명한다. 대기 과학의 탄생부터 기후 위기의 현실까지를 쉽고 선명하게 풀어썼다. 날씨와 기후를 분리하지 않고, 하나의 유기적 시스템인 대기가 어떻게 작동하는지, 그 과학적 원리를 보여준다.(사이먼 클라크 지음/동아시아)

통합 성장 이론

저자는 인류 경제사의 전 과정을 일관된 틀로 설명하는 '통합 성장 이론(Unified Growth Theory)'의 창시자다. 노벨경제학상 후보로도 거론된다. 통합 성장 이론을 바탕으로 인류 번영과 경제 성장의 역사가 끝났다는 주장을 반박한다. 인류가 수십만 년간 정체 상태에 머물다가 폭발적인 성장 단계로 전환할 수 있었던 동력이 무엇인지, 현대 국가 간 불평등의 뿌리가 무엇인지 밝혀냄으로써 인류 경제 성장의 본질을 해명한다.(오데드 갤로어 지음/알에이치코리아)

일상이 고고학, 나당 전쟁과 문무왕

역사 속 나당전쟁과 문무왕을 재조명해 오늘날 대한민국이 강대국에 맞서 승리하는 법을 제시한다. 7세기 신라 문무왕은 최강국이었던 당나라에 맞서 협력과 대립이라는 양면 전술을 국익에 따라 시의적절하게 펼쳐 나당전쟁에서 승리하고 삼국통일이라는 대업을 이뤘다. 문무왕의 행적은 냉정한 국제 사회에서 능동적으로 외세를 활용해 국익을 도모해야 하는 시대를 살아가는 오늘날 지도자들에게 해법이 될 수 있음을 보여준다.(황윤 지음/책읽는고양이)

진단의 시대

신경과 의사인 저자는 문득 만성질환을 앓고 있다며 자신을 찾아오는 젊은들이 점점 늘고 있다는 사실을 깨달았다. 저자는 이단 과학의 발전과 건강에 대한 사회적 분위기의 변화로 인해 우리가 너무 많은 진단, 즉 과잉진단의 시대에 살고 있는 것은 아닌지 의문이 들었다. 결론적으로 진단을 둘러싼 '정상'과 '비정상'의 경계가 모호한 경우가 많고, 점점 정상의 범위는 축소되고, 비정상의 범위는 확장하고 있음을 확인한다. 의학적 진단이 정확하게 무엇인지 알려주고, 의사들에게 자성을 촉구한다.(수잰 오설리번 지음/까치)

더 송라이터스





한국 발라드 명곡 117곡의 가사를 하나씩 음미하며 한국 가요사의 흐름과 시대적 감수성을 되짚는다. 이문세, 유재하, 윤상, 윤종신, 김동률, 김광진, 이승환, 유희열, 이소라, 잔나비, 아이유 등 한국 가요사에 유효한 메시지를 던진 가수들을 작사가 관점에서 재조명한다. 음악을 곡의 형식이 아닌 작사의 영역에서 바라보는 셈이다. 특히 저자는 한국 가요가 산업화되기 전인 1986~1996년을 '기적의 시대'라 칭하며 이 시기 한국 대중음악을 집중조명한다.(김영대 지음/문학동네)





