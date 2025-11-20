[오늘의신상]일주일 매출 180% 껑충…GS25, 무신사 긴팔 티셔츠

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GS25, 무신사 겨울 의류 확대

'무신사 스탠다드 익스프레스' 겨울 신상품 확대

힛탠다드 이너웨어·크루 넥 긴팔 티셔츠 등 출시

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 무신사 스탠다드와 함께 겨울 시즌 의류 라인업을 확대한다고 20일 밝혔다.

이번에 선보이는 상품은 ▲무신사 스탠다드 '힛탠다드' 맨즈 크루 넥 티셔츠 이너웨어 1종(블랙) ▲무신사 스탠다드 크루 넥 긴팔 티셔츠 2종(화이트, 블랙)으로 구성됐다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 20일 출시하는 무신사 스탠다드 '힛탠다드' 맨즈 크루 넥 티셔츠 이너웨어 이미지. GS리테일 제공

AD

무신사 스탠다드 힛탠다드 이너웨어는 보온성을 강화한 기능성 원사를 사용했다. 이너웨어 본연의 기능성과 실용성, 합리적 가격을 모두 갖춘 것이 장점이다. 가격은 1만3900원이다. 무신사 스탠다드 크루넥 긴팔은 16수 코마사 면 100% 소재를 사용해 부드러운 터치감을 구현했다. 자연스럽게 떨어지는 어깨선과 기본적인 디자인으로 일상에서 부담 없이 착용할 수 있는 데일리 아이템이다. 가격은 1만9900원이다.

해당 상품 패키지에는 무신사 온라인 스토어와 무신사 스탠다드에서 사용할 수 있는 '최대 90% 할인 랜덤 쿠폰(최대 4만 원)'이 동봉돼 추가적인 혜택을 제공한다.

GS25의 무신사 상품 매출은 최근 일주일간 출시 초기 대비 181.2% 증가했다. 특히 무신사 상품 운영 이후 의류, 양말, 속옷 카테고리는 전년 대비 각각 133.4%, 15.8%, 23.2%의 신장률을 기록했다. 주요 인기 상품은 릴렉스핏 반팔, 남성 드로즈, 여성 심리스 팬티 등이다.





AD

고웅 GS리테일 라이프리빙팀 MD는 "무신사 스탠다드 익스프레스는 품질이 우수하면서도 편의점에서 빠르고 간편하게 의류 관련 상품을 구매하려는 고객 니즈를 정확히 반영한 모델"이라며 "겨울철 필수 아이템을 중심으로 상품력을 강화해 고객에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고 1030세대 신규 고객 유입에도 힘을 보탤 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>