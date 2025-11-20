KODEX 200타겟위클리커버드콜, 올해 누적 개인순매수 1조 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연 17% 수준의 높은 분배금을 받으면서 코스피200 상승 효과와 세제 혜택까지 누릴 수 있는 상장지수펀드(ETF)가 꾸준히 인기를 끌고 있다.

삼성자산운용은 KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF가 올해 들어 누적 개인순매수 1조656억원을 기록했다고 20일 밝혔다. 꾸준한 개인 매수세에 힘입어 KODEX 200타겟위클리커버드콜은 지난해 12월 상장한 이후 11개월 만에 순자산 1조5070억원을 기록했다.

연초 이후 수익률도 커버드콜 ETF 중 최상위를 기록 중이다. KODEX 200타겟위클리커버드콜의 연초 이후 수익률은 57.9%로 국내 상장한 전체 커버드콜 ETF 49개 가운데 1위를 차지했다.

국내 주식시장은 올해 들어 상승 흐름을 보이다 최근 조정을 겪고 있다. 안정적인 옵션 프리미엄 수익과 배당 수익을 얻으면서도 시장 상승에 상당 부분 참여할 수 있는 이 ETF가 투자자들 사이 인기를 끌고 있는 것으로 분석된다.

KODEX 200타겟위클리커버드콜은 코스피200 지수를 기초자산으로 삼아, 주 단위 콜옵션 매도를 통해 연간 약 15% 수준의 옵션프리미엄 수익을 추구한다. 여기에 코스피200 종목 투자를 통해 받을 수 있는 약 2% 수준 배당수익률을 더해 연 17% 수준의 분배금을 지급한다. 이를 12개월로 나눠 월평균 약 1.42%의 분배금을 지급하고 있다.

일반계좌에서 투자할 때 옵션 프리미엄 수익은 비과세 대상이며 금융소득종합과세에도 포함되지 않는다는 게 장점이다. 따라서 매월 일정 수준 이상의 현금흐름이 있어야 하는 고액투자자 중심으로 높은 관심이 이어졌다. 다만 연 2% 수준의 배당금 수익에 대해서는 배당소득세가 발생한다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 "최근 코스피 4000 돌파 이후 시장이 주춤하자 개인 투자자들이 KODEX 200타겟위클리커버드콜과 같이 안정적인 월분배 수익을 누리면서 시장 상승 시에도 참여할 수 있는 전략적인 상품에 투자하고 있다"고 말했다.





이어 "KODEX 200타겟위클리커버드콜을 통해 옵션 프리미엄 수익 비과세, 시장 상승 참여, 월분배 전략을 하나의 ETF로 운용할 수 있다"고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

