양주 대모산성서 1500년 전 목간 발견…국내 최고 추정

'기묘년' 기록 확인, 439년 제작 가능성

몽촌토성보다 100년 앞서

기묘년' 글자가 적힌 목간

경기 양주시 대모산성에서 국내 최고(最古)로 추정되는 목간이 발견됐다.

양주시와 기호문화유산연구원은 지난 5월부터 진행한 대모산성 제15차 발굴 조사에서 목간 세 점을 찾아냈다고 20일 밝혔다. 목간은 종이가 보급되기 전 고대 동아시아에서 쓰인 기록 자료로, 당대 사람들의 삶을 담은 타임캡슐로 여겨진다.

목간은 성안 집수 시설에서 백제 한성 시대 토기 조각과 함께 출토됐다. 유물 대부분은 5세기에 제작됐다고 추정된다.

가장 주목받는 것은 연대 정보가 기록된 목간이다. 한국목간학회 전문가들이 판독한 결과 '기묘년'이라는 글자가 확인됐다. 함께 출토된 토기 연대와 475년 백제의 웅진 천도를 고려하면 439년일 가능성이 크다는 결론이 나왔다.

그간 학계에서는 서울 몽촌토성에서 발견된 목간을 놓고 논의를 벌였는데, 늦어도 551년 이전에 제작됐다고 추정했다. 이번 목간은 439년으로 특정되면, 몽촌토성 출토품보다 100년 정도 앞선다.

나머지 목간 두 점도 연구 가치가 크다. 한 목간은 앞뒷면에 스무 자 이상이 적혀 있으며, 주검을 뜻하는 '시'자와 함께 '천', '금'자가 보인다. 주변에서는 점을 치는 데 쓰던 복골이 여럿 나왔다. 양주시는 "주술 성격 목간으로, 산성 안에서 제의 행위가 이뤄졌음을 보여준다"고 전했다.

'금물노' 글자가 확인된 목간

전문가들은 '금물노' 글자가 확인된 목간에도 주목한다. '삼국사기' 지리지에는 '흑양군은 본래 고구려 금물노군이었는데, 경덕왕이 이름을 고쳤다'는 기록이 있다. 금물노는 현재 충북 진천 일대로 여겨진다.

목간학회 측은 "고구려계로 알려진 지명이 백제 토기와 함께 발견된 목간에 등장한 것"이라며 "학계 통설을 뒤집을 수도 있는 자료"라고 말했다.





대모산성은 임진강과 한강 유역을 잇는 교통·군사 요충지로, 최근 발굴 조사에서 목간이 잇달아 출토되고 있다. 양주시와 연구원은 28일 오후 발굴 현장에서 설명회를 열고 조사 성과를 공개한다.





