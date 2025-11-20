[오늘의신상]이마트24, '탕화쿵푸마라탕' 콜라보 간편식 3종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 1위 프랜차이즈 '탕화쿵푸마라탕'과 협업

납작당면마라떡볶이 등 3종 라인업 출시

내년 2차 시리즈 개발 계획

이마트24가 '탕화쿵푸마라탕'과 손잡고 마라 간편식 3종을 21일부터 순차적으로 출시한다고 20일 밝혔다.

최근 마라는 일시적인 유행을 넘어 하나의 식문화로 자리 잡고 있다. 이에 이마트24는 국내 1위 마라탕 프랜차이즈와 협업해 편의점 핵심 카테고리인 간편식 영역에서 차별화된 콜라보 상품을 선보이게 됐다.

이마트24가 '탕화쿵푸마라탕'과 손잡고 마라 간편식 3종을 21일부터 순차적으로 출시한다고 20일 밝혔다. 이마트24 제공

AD

이마트24의 마라 관련 상품 매출은 2022년 이후 매년 20% 이상 증가하며 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 이마트24는 유행을 선도하는 10·20세대 여성 고객을 중심으로 상품 개발에 속도를 내고 있다.

이번 상품의 라인업은 '납작당면마라떡볶이', '마라라멘', '마라핫바' 등 3종이다. 납작당면마라떡볶이는 알싸한 마라 소스에 10·20세대가 선호하는 납작당면과 쫄깃한 떡을 더해 누구나 부담 없이 즐길 수 있다. 마라라멘은 깊고 칼칼한 국물 맛이, 12월 출시되는 마라핫바는 불맛이 살아 있는 것이 특징이다.

이마트24는 이번 신상품 출시 이후 내년 2차 시리즈 개발에도 나설 계획이다.

신상품 출시를 기념해 떡볶이와 라멘을 제휴카드로 구매할 경우 1+1 혜택을 받을 수 있는 행사를 12월 말까지 진행한다. 동일 상품을 구매하는 고객을 대상으로 미니단무지를 증정하는 프로모션도 진행한다.





AD

반가운 이마트24 신선HMR팀 MD는 "마라 열풍이 계속되는 가운데 마라맛 입문자부터 마니아까지 누구나 즐길 수 있는 마라 간편식 라인업을 새롭게 선보이게 됐다"며 "앞으로도 고객 취향을 빠르게 반영한 차별화 상품을 지속적으로 선보여 편의점 업계에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>