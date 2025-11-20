살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

발리 호스텔 투숙객 20명 이상 구토·탈수증세

인도네시아 발리의 한 저가 호스텔에서 중국인 여성 관광객이 객실에서 숨지고 20명이 넘는 투숙객이 집단 중독 증세를 보인 사실이 뒤늦게 알려졌다.

발리 호스텔에서 투숙 후 5일간 중환자실 치료를 받은 레일라 리의 모습. 데일리메일

18일(현지시간) 데일리메일 등에 따르면 사건은 지난 9월 발리 창구 지역의 9달러(약 1만3000원) 숙박비의 호스텔 '클랜데스티노 호스텔'에서 발생했다. 사망한 투숙객은 중국 국적의 25세 여성 더칭 주오가로 심한 구토와 탈수 증세를 보였지만 제때 적절한 의료 조치를 받지 못해 객실에서 숨진 것으로 파악됐다.

발리 바둥 경찰 조사에 따르면 주오가는 증상 악화 직후 호스텔 직원들에 의해 인근 의료센터로 옮겨졌으나 치료비 부담을 이유로 충분한 치료를 받지 못한 채 약 처방만 받고 숙소로 돌아왔다.

다음 날 체크아웃 여부를 확인하던 직원은 객실에서 숨져 있는 주오가를 발견했으며 침대 옆 쓰레기통에서는 다량의 구토물이 확인됐다. 현지 의료진은 주오가의 사인을 급성 위장염과 저혈량 쇼크로 판단했다. 부검을 진행한 의사는 "적절한 시점에 치료가 이뤄졌다면 사망을 막을 수 있었을 것"이라고 밝혔다.

사고 당시 같은 방을 사용한 레일라 리는 비슷한 증세로 5일간 중환자실 치료를 받고 회복했다. 리 씨는 "20명이 넘는 투숙객이 같은 증상을 겪었고 그중 최소 10명은 위중했다"며 호스텔의 즉각 폐쇄를 촉구했다.

독일·사우디아라비아·필리핀·중국 등 여러 국적의 여행자들도 잇따라 구토·탈수·의식 저하 증세를 보이며 병원으로 옮겨졌다. 일부 생존자는 "병원에서 살충제 중독 가능성을 언급했다"며 "호스텔 방역 작업 직후 증상이 재발했다"고 증언했다.

경찰은 다수 투숙객이 동일한 증상을 겪은 점을 고려해 본격적인 추가 조사를 예고했지만 생존자들은 조사 진척이 더디고 문제의 호스텔이 여전히 온라인 여행 플랫폼에 등록돼 있다며 불만을 제기했다.





리 씨는 "병원 기록과 증거를 모두 전달했지만 플랫폼은 아직도 숙소를 내리지 않고 있다"며 "또 다른 피해자가 생길까 두렵다"고 말했다. 당국은 중독 원인을 규명하기 위한 정밀 조사를 진행 중이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

